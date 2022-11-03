Запад внимательно следит за ядерными угрозами России и наращивает свои усилия, - военный эксперт Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что страны Запада сразу отреагировали на ядерные угрозы РФ и развернули две авианосные группы в Средиземноморье и Северной Атлантике
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Что касается риторики России о "грязной бомбе", которую якобы разрабатывают в Украине, и заявления Медведева (заместитель председателя Совбеза России, – ред.) с ядерными угрозами, видим, что уже исчерпывается фантазия в Кремле. И это происходит на фоне информации в западных СМИ, что в некоторых военных кругах серьезно обсуждалась тема применения тактического ядерного оружия, к тому же некоторые эксперты с этим связывают визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в США. Следует отметить, что страны Запада сразу отреагировали на ядерные угрозы РФ и развернули две авианосные группы в Средиземноморье и Северной Атлантике, а также накануне на гибралтарскую базу флота Великобритании вошла подводная атомная лодка типа "Огайо", которая также является носителем ядерного оружия", - отметил военный эксперт.
Валерий Рябых отметил, что западные страны внимательно следят за подобными угрозами и потому наращивают свои усилия, чтобы не дать возможности в дальнейшем развивать Кремлю свою возбужденную фантазию.
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