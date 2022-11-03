Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Что касается риторики России о "грязной бомбе", которую якобы разрабатывают в Украине, и заявления Медведева (заместитель председателя Совбеза России, – ред.) с ядерными угрозами, видим, что уже исчерпывается фантазия в Кремле. И это происходит на фоне информации в западных СМИ, что в некоторых военных кругах серьезно обсуждалась тема применения тактического ядерного оружия, к тому же некоторые эксперты с этим связывают визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в США. Следует отметить, что страны Запада сразу отреагировали на ядерные угрозы РФ и развернули две авианосные группы в Средиземноморье и Северной Атлантике, а также накануне на гибралтарскую базу флота Великобритании вошла подводная атомная лодка типа "Огайо", которая также является носителем ядерного оружия", - отметил военный эксперт.



Валерий Рябых отметил, что западные страны внимательно следят за подобными угрозами и потому наращивают свои усилия, чтобы не дать возможности в дальнейшем развивать Кремлю свою возбужденную фантазию.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

2 ноября Белый дом заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине.

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