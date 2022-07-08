Запад укрепляет плацдарм против Украины, вместо того, чтобы вырвать Беларусь из лап России, - белорусский оппозиционер Высоцкий
Белорусский оппозиционный деятель Сергей Высоцкий убежден, что вместо того, чтобы вырвать Беларусь из лап страны-агрессора Российской Федерации, Запад укрепляет плацдарм против Украины
Оппозиционер рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"По моему мнению, политика Запада должна быть более активной. Украинцы уже делают правильные выводы. Но совершенно бессмысленные действия со стороны Запада, который в этой ситуации не использует возможность вырвать Беларусь из лап России, укрепляют плацдарм против Украины", - отметил Высоцкий.
Белорусский деятель добавил, что социология подтверждает, что белорусы не поддерживают войну России против Украины.
"Недавно появились результаты опроса "Chatham house", что же думают белорусы о войне в Украине. Подавляющее большинство граждан Беларуси против войны, которую развязала Россия. На 5% увеличилась поддержка Украины среди белорусской общественности. Есть, конечно, разные мнения, но большинство белорусов поддерживают Украину ", - заметил Сергей Высоцкий.
- В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.
- 7 июля военный эксперт Згурец отметил, что на формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели.
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