"Запад Украины все равно отойдет к Польше": ЦПД обнародовал подборку фейков от России за 14 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 декабря россияне запустили три крупных обмана.
Фейк: Вражеские telegram-каналы сообщили, что "украинские студенты начали получать повестки на службу в армию… девушка, которая учится в Черкасской области, получила повестку, несмотря на то, что она студентка", однако такая информация не соответствует действительности.
Дезинформация: Издание Niezależny dziennik polityczny сообщило, что "Запад Украины все равно отойдет к Польше… об этом договорились Дуда и Зеленский. Возвращенные земли будут компенсацией за помощь режиму Зеленского, а также за убежище для беженцев и за все поражения украинской ПВО в Польше".
Фейк: Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины, чтобы не попадать на линию боевого столкновения: "опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на [Бахмутском] направлении… они сливают топливо, смазку, "химичат" с пальцами на гусеницах".
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