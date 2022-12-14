Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 декабря россияне запустили три крупных обмана.

Фейк: Вражеские telegram-каналы сообщили, что "украинские студенты начали получать повестки на службу в армию… девушка, которая учится в Черкасской области, получила повестку, несмотря на то, что она студентка", однако такая информация не соответствует действительности.

Дезинформация: Издание Niezależny dziennik polityczny сообщило, что "Запад Украины все равно отойдет к Польше… об этом договорились Дуда и Зеленский. Возвращенные земли будут компенсацией за помощь режиму Зеленского, а также за убежище для беженцев и за все поражения украинской ПВО в Польше".

Фейк: Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины, чтобы не попадать на линию боевого столкновения: "опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на [Бахмутском] направлении… они сливают топливо, смазку, "химичат" с пальцами на гусеницах".

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