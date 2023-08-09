Запад Украины накроют дожди, а теплее всего будет на востоке: прогноз погоды на 10 августа от Наталки Диденко
В четверг, 10 августа, в западных и восточных областях пройдут обильные дожди. В конце недели по всей Украине станет прохладнее
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
10 августа на западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидаются грозовые дожди. При грозах есть вероятность шквалов и града.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
Где будет холоднее всего
На западе температура воздуха будет доходить до +20...+23 °C, немного теплее будет на севере +24...+27 °C.
Юг Украины ожидает +28...+33 °C, однако еще теплее будет на востоке - +30...+34 °C. Особенно жарко - на Днепропетровщине: там температура будет достигать +30 °C.
В центральных областях будут царить комфортные +24...+29°C.
Какая погода ожидается в столице
В Киеве в четверг осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха будет нежиться в комфортных пределах – до +25 °C.
В то же время конец недели в столице будет холодноватым. Температура не превышает +19...+22 °C и возможны периодические дожди.
Вернется ли снова жара
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, следующая неделя в Украине начнется с жары и солнечной погоды.
Так, в следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный барьер в сторону +30 °C.
Также после среды следующей недели в Украине ожидается +30...+35°C, а на юге и востоке до +35...+37°C.
- В среду, 9 августа, в Киевской области прогнозировалась переменная облачность, а ночью местами кратковременные дожди и грозы. На юге и на востоке осадков не ожидалось.
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