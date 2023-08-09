Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

10 августа на западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидаются грозовые дожди. При грозах есть вероятность шквалов и града.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Где будет холоднее всего

На западе температура воздуха будет доходить до +20...+23 °C, немного теплее будет на севере +24...+27 °C.

Юг Украины ожидает +28...+33 °C, однако еще теплее будет на востоке - +30...+34 °C. Особенно жарко - на Днепропетровщине: там температура будет достигать +30 °C.

В центральных областях будут царить комфортные +24...+29°C.

Какая погода ожидается в столице

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха будет нежиться в комфортных пределах – до +25 °C.

В то же время конец недели в столице будет холодноватым. Температура не превышает +19...+22 °C и возможны периодические дожди.

Вернется ли снова жара

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, следующая неделя в Украине начнется с жары и солнечной погоды.

Так, в следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный барьер в сторону +30 °C.

Также после среды следующей недели в Украине ожидается +30...+35°C, а на юге и востоке до +35...+37°C.