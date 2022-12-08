Об этом сообщил глава ООН Антониу Гутерреш, пишет Reuters .

В докладе Совету Безопасности глава ООН отметил обвинения в расследовании сбитых российских беспилотниках: "Секретариат изучает имеющуюся информацию. Любые выводы будут доложены Совету Безопасности в должное время".

Издание пишет, что Британия, Германия и Франция на этой неделе обратились к Гутеррешу с просьбой сообщить о планах направления экспертов ООН в Украину. Россия также дважды написала Гутеррешу в ответ, обвинив трио в нарушении Устава ООН, таким образом пытаясь повлиять на главу ООН.

Вопрос о том, планируется ли визит экспертов ООН в Украину, представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать.

Согласно резолюции ООН от 2015 года, эмбарго на обычное оружие, произведенное Ираном, действовало до октября 2020 года.

Но Украина и западные государства утверждают, что резолюция все еще содержит ограничения на ракеты и связанные с ними технологии до октября 2023 г. и может охватывать экспорт и закупку передовых военных систем, таких как беспилотники.

В последнем докладе Гутерриш отметил, что для передачи беспилотников или баллистических ракет с радиусом действия более 300 км из Ирана в другую страну требуется предварительное разрешение Совета Безопасности ООН.

Напомним, Россия несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана.

Однако 7 декабря российские войска ночью атаковали Украину, с использованием 14 дронов типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники.

Впоследствии стало известно, что Россия заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет

В ISW утверждают, что российские силы, возможно, модифицировали иранские беспилотники для работы в холодных погодных условиях.

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