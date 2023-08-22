Запад только теперь начал открывать для себя украинскую культуру, – лауреат Шевченковской премии Назаренко

Такое мнение в интервью Укринформу высказал лауреат Шевченковской премии, литературовед Михаил Назаренко.

"Фактически он (Запад, - ред.) только теперь начал открывать для себя Украину. Скажем, "Тени забытых предков" Параджанова были на международных фестивалях. Но именно теперь впервые в истории нашего кино украинскую киноклассику покажут в официальной ретроспективной программе кинофестиваля класса "А " – в Венеции... Теперь нам нужно, пользуясь риторикой и методологией постколониальных студий, заявить о том, что нам не давали говорить во весь голос", - сказал он.

Литературовед напомнил, что долгое время украинской культуре не давали выйти на международную арену. В мире же изучали русскую культуру.

"Нашу культуру не только уничтожали физически, но и не давали ей выходить на международную арену, международный рынок, если угодно. Поэтому есть ситуация, когда поэзия или проза российского модернизма известна в мире, тогда как украинский модернизм почти неизвестен. Это ненормальная ситуация", – сказал Назаренко.

"Теперь такая ситуация, когда мы можем и должны воспользоваться вниманием к Украине. Чтобы показать, что у нас есть. А слава Богу, есть - и немало", - добавил он.