Об этом сказал эксперт по международной политике Рамис Юнус в эфире Еспресо.

По его словам, 20 лет РФ блефовала ядерным оружием, но не оказывала сильного давления, поскольку Запад не сопротивлялся. Однако, когда Украина повысила ставки, заявив, что в случае судилища над защитниками Мариуполя не будет переговоров, и когда Владимир Зеленский издал указ, что не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, РФ пошла в пас.

"Теперь ставки повышены. Тогда генералы Ходжес, Петреус, потом и сам Байден, все западные лидеры стали уверенно говорить, тогда 101-я дивизия появилась. То есть Запад начал повышать регулярно свои ставки. А ведь еще и бомбардировки военного аэродрома в Крыму, то, что произошло там сейчас, и никто не знает, кто же это сделал, никто не признается, хотя это и не имеет никакого значения: Россия понимает, что их берут тихо-тихо, мишень – все главные инфраструктуры, согласно тому, как они начинают бомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому вариантов у Путина становится все меньше", - подчеркнул Рамис Юнус.

Политолог отметил, что именно поэтому Владимир Путин спешит и всеми возможными способами пытается зафиксировать эту ситуацию.

"И если до этого он говорил, что на G20 обязательно поедет, то уже позавчера в Сочи сказал: этот вопрос еще не решен. А зачем туда ехать, если не будет "картинки" – встречи с Байденом, чего-то такого, что можно кому-то "продать"? Если на G7 был Зеленский и на G20 будет Зеленский, снова виртуально, но таки будет на высоком, уважаемом уровне, то есть займет место России и на G7 и на G20, зачем Путину такая ситуация?" – заметил он.

31 октября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить Запад давить на Украину, чтобы она приняла ультиматум Кремля за столом переговоров.

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