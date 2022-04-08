Запад снабжал нас оружием для партизанской войны. Никто не верил, что Украина выстоит, - Рахманин

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV



“Я не ставлю под сомнение боеспособность ВСУ. Сомневался только в том, способна ли система безопасности и обороны Украины оборонно-промышленного комплекса к тем вызовам, которые у нас были. К сожалению, мой скепсис оказался оправданным. В Украине к началу войны очень критической была ситуация со складами боеприпасов. Там не происходили надлежащие работы по защите складов боеприпасов, несмотря на выделенные средства. Именно поэтому все наши склады были уничтожены в первые часы и дни войны, – объяснил Рахманин



Рахманин отметил, что профессионализм украинских военных смог остановить продвижение российских оккупантов вглубь страны. По его словам, в первые дни войны ВСУ катастрофически не хватало боеприпасов



Если бы нашим военным в начале вторжения РФ в Украину хватало бы арсенала оружия, то быстрого продвижения российских войск не было бы. Что касается заявлений наших западных партнеров по поводу оружия, которое они нам предоставляли. Даже если бы у каждого украинца на руках были бы ПТРК и ПЗРК, то это кардинально не изменило ситуацию. Не следует различать оборонительное и наступательное оружие. Одни и те же образцы могут использоваться как для обороны, так и для наступления. – объяснил Рахманин



Рахманин добавил, что как для обороны, так и для наступления нужны самолеты, артиллерия и бронетехника.



“Нам не хватает штурмовиков, которые накрывали бы вражеские колонны, так же нам не хватает истребителей, которые бы гоняли вражеские бомбардировщики в украинском небе. Нам не хватает дальнобойной артиллерии. Мы просили у одного нашего партнера боеприпасы большого калибра, они нам предоставили гранатометы, действующие на 200 метров. То есть такое оружие рассчитано на засады, на партизанскую войну. На Западе были уверены, что Украина не сможет отразить полномасштабное вторжение. Нам нужны ЗРК С-300, танки, бронетехника, артиллерия и гаубицы. К счастью, их уже нам начали предоставлять. - добавил Рахманин





Напомним, 8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер подтвердил, что Словакия обеспечила Украину системой противовоздушной обороны С-300.

Австралия направит в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского. В частности, будут направлены машины Bushmaster