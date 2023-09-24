Запад сконцентрировался и выбрал стратегию победы, - Пионтковский
Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому высказал мнение о том, что никаких перспектив для власти Путина нет, Украину будут поддерживать и сейчас не существует надежды на усталость Запада или на приход каких-либо республиканских "Трампов"
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Всем игрокам нужно осмыслить очень серьезный поворот внутри американской администрации. И это, конечно, осмыслит и Китай, все больше, это осмыслит все окружение Путина. Потому что вся надежда Путина была до последнего дня на то, что Запад устанет от Украины, придет еще какой-то Трамп или кто-то еще и республиканцы будут голосовать против бюджета. Сейчас понятно, что ничего такого нет, Запад сконцентрировался, Запад выбрал стратегию победы", - подчеркнул политолог.
Андрей Пионтковский отметил, что очень большие изменения происходят в Республиканской партии. Был интересный опрос среди республиканских кандидатов и избирателей. Каждому республиканскому кандидату ставился вопрос: как он выступит на выборах один на один против Байдена? И оказалось, что лучший результат у Никки Гейли. Это прекрасная женщина, наиболее последовательно поддерживающая Украину среди республиканцев. Она выигрывает у Байдена 6%. То есть республиканцы поняли, что есть отличный путь победить на выборах не только президентских, но и в конгресс, атакуя Байдена за недостаточную поддержку Украины.
"Этот поворот внутри администрации Байдена определяется двумя факторами. Во-первых, тем поражением, моральной капитуляцией группы Бернса и Салливана после разоблачения их тайных переговоров в Москве. А второй – реальная угроза для дедушки Байдена, который будет атаковать республиканец или республиканка Никки Гейли, которая достаточно последовательно поддерживает Украину. И это также является причиной усиления этой риторики. Поэтому здесь никаких перспектив для власти Путина нет. Это очень серьезная информация для путинского оцепления", - отметил Пионтковский.
Публицист добавил, что надежда на усталость Запада, на приход каких-либо республиканских "Трампов" – такой надежды сейчас не существует.
- Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил , что в Конгрессе страны существует двухпартийная поддержка для продления финансовой помощи Украине, несмотря на значительные политические разногласия до окончания фискального года в Штатах.
- 17 сентября Джейк Салливан провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине
- Также американский политолог Андрей Пионтковский отметил , что скандальные разоблачения совершили концептуальный переворот внутри американской администрации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное