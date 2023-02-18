Запад сам решает, что нам предоставить
Политическое руководство Украины имеет минимальное влияние на этот процесс
Следует зафиксировать факт и причинно-следственные связи, касающиеся поставок оружия Украине и "народных героев", якобы обеспечивающих этот процесс.
Следовательно, ни одна из стран на просьбу министра обороны Украины предоставить самолеты не отозвалась.
Что еще раз и еще раз подтверждает тот факт, что страны Запада предоставляют нам оружие тогда и в том количестве, о котором они решают сами.
Это было и с Леопардами, и с Абрамсами, и с "незакрытым небом", и со всеми остальными позициями.
Политическое руководство Украины оказывает минимальное влияние на этот процесс. О чем можно судить и по тому факту, что не согласилась и Великобритания, где на днях был совершен "успешный" визит Зеленского и первая в истории встреча президента Украины с монархом...
Нет, это никоим образом не означает, что никакой пользы от власти страны нет. Есть. Ибо страны Запада оказывают помощь легитимным властям. И собственно, легитимность здесь очень важна.
Легитимность – это, к сожалению, единственная польза от Зеленского. Какова совсем не зависит от его качеств и действий
Но легитимность – это, к сожалению, единственная польза от Зеленского. Какова совсем не зависит от его качеств и действий.
И еще я хотел сказать, что в такой ситуации, когда все решаем не мы, патриотическим патриотам необязательно защищать человека (хотя это утверждение сомнительно) на чиновничьей должности (хоть и высокой), которая обоснованно причастна к одному из самых циничных и мерзких преступлений, которые можно поступить в отношении солдата на войне.
Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.
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