Запад решило убрать РФ с большой мировой шахматной доски, но пока не видит ее развала, - военный эксперт Черник
Коллективный Запад пока не видит развала России, поскольку тогда пустая Сибирь, а это 40% мировых ресурсов, сразу отойдет ничем не лучшему в вопросе тирании Китаю
Такое мнение военный эксперт Петр Черник выразил в эфире телеканала Еспресо.
"Время для деколонизации России пришло. Как это все закончится на самом деле спрогнозировать невероятно трудно, потому что, к сожалению, коллективный Запад принял решение убрать третьего игрока с большой мировой шахматной доски, но не принял решение его коллапсировать полностью в территориальном понимании этого слова", - сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что коллективный Запад боится, что после развала РФ пустая Сибирь перейдет к Китаю, который также проводит политику диктатуры и тирании.
"То есть пока Запад, в первую очередь англосаксы, не видит развала РФ. Все крайне просто: пустая Сибирь, а это 40% мировых ресурсов, сразу отдрейфует в Китай, который тоже проснулся, чтобы быть гегемоном. И поверьте, в части тирании Китай ничем не лучше России", - добавил Петр Черник.
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