Такое мнение военный эксперт Петр Черник выразил в эфире телеканала Еспресо.

"Время для деколонизации России пришло. Как это все закончится на самом деле спрогнозировать невероятно трудно, потому что, к сожалению, коллективный Запад принял решение убрать третьего игрока с большой мировой шахматной доски, но не принял решение его коллапсировать полностью в территориальном понимании этого слова", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что коллективный Запад боится, что после развала РФ пустая Сибирь перейдет к Китаю, который также проводит политику диктатуры и тирании.

"То есть пока Запад, в первую очередь англосаксы, не видит развала РФ. Все крайне просто: пустая Сибирь, а это 40% мировых ресурсов, сразу отдрейфует в Китай, который тоже проснулся, чтобы быть гегемоном. И поверьте, в части тирании Китай ничем не лучше России", - добавил Петр Черник.