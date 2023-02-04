Ключевые стратегические решения и диспозиции сторон в начале 2023 года.

1. Передача танков является окончательным доказательством того, что Запад решил завершить войну в этом году на поле боя. Это означает, что Украина получит все необходимое вооружение для победы России на своей территории. Включая самолеты, дальнобойные ракеты и т.д. Однако это оружие будут предоставлять постепенно. Запад следует базовой модели, суть которой заставить Путина признать, что он не может выиграть войну. Поэтому каждым новым решением или шагом ему посылают такой сигнал и смотрят на его решение. Если это не ведет к отказу, они повышают ставки.

Передача танков является окончательным доказательством того, что Запад решил завершить войну в этом году на поле боя

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2. Санкции приобретут реальные формы. 5 февраля вступают в силу санкции на запрет перевозки нефтепродуктов. Это решение может нанести очень серьезный удар по российской экономике, поскольку может снизить доходы на 40%. При этом Запад усиливает контроль за соблюдением санкций. Это значит, что в этом году будут жесткие разговоры с Индией и Китаем. Хотя последние уже сокращают закупки российской нефти и опускают ее цену до уровня себестоимости.

Мобилизация и подготовка солдат в Украине становится решающим фактором победы

3. Мобилизация и подготовка солдат в Украине становится решающим фактором победы. Когда в декабре говорили, что мобилизация не нужна, то имели в виду, что у нас достаточно сил против врагов. Но враг ввел свои мобилизованные резервы сразу без должной подготовки. В результате мы тоже понесли значительные потери и обессилили бригады. Они нуждаются в восстановлении. Также мы начали использовать свой наступательный потенциал для защиты Бахмута и других направлений. Это значит, что мы должны накопить новый потенциал плюс готовить кадры для использования западного наступательного вооружения. Мы должны принять тот факт, что воевать придется значительному количеству украинцев. И это вопрос нашей победы или поражения. Мы не выбирали войну, но должны воевать, чтобы выжить. Поэтому чем больше мужчин пойдет служить, тем ближе наша победа.

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У каждого есть порог потерь. У россиян он очень высок, но тоже существует

4. Россия все больше загоняет себя в ловушку. У каждого есть порог урона. У россиян он очень высокий, но тоже существует. По разведданным Вагнер понес такие потери, что не может продолжать набирать зэков предварительными темпами. Это значит, что тактика, использованная под Соледаром и Бахмутом, когда под угрозой расстрела гнали на убийство тысячи солдат, которые проявляли наши позиции и обессиливали наших ценой своих жизней — заканчивается. Воевать подобным образом российские регулярные войска не могут, и конфликты между руководителем ДШВ Теплинским и Герасимовым — этому яркое доказательство. Более того, эта тактика не может иметь широкого применения, поскольку у россиян большие проблемы со связью, и вагнеровцы наступают с дешевыми моторолами, которые легко прослушиваются.

Единственное, что позволяло россиянам продвигаться и наносить нам урон — артиллерия, выдыхается

5. На фоне отсутствия видимых успехов в русских военных элитах начинаются срачи. Генерал-катастрофа Суровикин устранен, а вместе с ним из публичного эфира убрали Кадырова. Пригожин в открытом конфликте с Шойгу и Герасимовым. Все вместе они находятся в публичном конфликте с Гиркиным. Путин продолжает переставлять кровати в борделе и в целом на поле боя ничего не меняется. Между тем, единственное, что позволяло россиянам продвигаться и наносить нам потери — артиллерия, выдыхается. Если летом они стреляли 20 против 1 нашего, то в декабре уже 5 против 1, а в марте будет 2 или 1 к 1. Без артиллерийского вала русские генералы воевать не умеют.

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6. Цели Путина на этом этапе войны остаются размытыми и формулируются как "не проиграть". Фактически, россияне готовятся отстаивать захваченные территории, запугать нас возможными новыми наступлениями и добиться переговоров с выгодных позиций. Это единственное, что может быть рационального. Но поскольку рациональность не их сильная сторона, угадать что в больной голове старика сложно.

В ближайшие месяцы будут проходить битвы за "моральный дух"

7. В ближайшие месяцы будут происходить битвы за "моральный дух". Ни один из городов, штурмующих россияне, на сегодня не играет стратегической роли, то есть когда потеря может привести к поражению в войне. Поэтому битвы за эти города носят характер борьбы за моральный дух народов. Взятие хотя бы каких-то населенных пунктов должно подтвердить россиянам, что СВО "движется по плану". Защита этих городов держит наш моральный дух и веру в победу. Чем дольше россияне не могут ничего захватить, тем ближе упадок нравственного духа и веры Путину в России. Тем более будут сражаться российские военные между собой.

И тем успешнее будет наше наступление.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист