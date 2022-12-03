Запад решил создать специальный международный суд по обвинению главных военных преступников РФ, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отметил, что любые переговоры с Путиным бессмысленны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин хочет не мира и переговоров. Он хочет паузы, остановки украинского наступления, остановки поставки оружия. Если дать Путину сейчас переговоры, он использует их так, чтобы накопить оружие, набрать мобилизованных и попытаться снова начать эту агрессию", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что суд в Гааге – это международный уголовный суд, он будет рассматривать десятки тысяч зафиксированных в Киеве военных преступлений - в Буче, Изюме, Мариуполе, Херсоне, повсюду, где преступления совершали рядовые исполнители РФ.
"Запад решил создать специальный международный суд по обвинению главных военных преступников, потому что в юрисдикции Международного уголовного суда нет такого преступления как агрессия против суверенной страны. Для главных военных преступников, а я думаю, что не только Путин с Лавровым туда попадут, а Симоньян также, будет создан специальный трибунал по таким принципиальным преступлениям, как агрессия", - пояснил Пионтковский.
- По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.
- Генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное