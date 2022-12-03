Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин хочет не мира и переговоров. Он хочет паузы, остановки украинского наступления, остановки поставки оружия. Если дать Путину сейчас переговоры, он использует их так, чтобы накопить оружие, набрать мобилизованных и попытаться снова начать эту агрессию", - отметил Пионтковский.

Политолог также добавил, что суд в Гааге – это международный уголовный суд, он будет рассматривать десятки тысяч зафиксированных в Киеве военных преступлений - в Буче, Изюме, Мариуполе, Херсоне, повсюду, где преступления совершали рядовые исполнители РФ.

"Запад решил создать специальный международный суд по обвинению главных военных преступников, потому что в юрисдикции Международного уголовного суда нет такого преступления как агрессия против суверенной страны. Для главных военных преступников, а я думаю, что не только Путин с Лавровым туда попадут, а Симоньян также, будет создан специальный трибунал по таким принципиальным преступлениям, как агрессия", - пояснил Пионтковский.

По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.

Генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии

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