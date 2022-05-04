Запад пытался сдерживать Россию, но теперь будет изолировать и работать на перезагрузку режима, - Климкин

Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".



"Запад пересматривает свою стратегию в отношении России. Раньше были попытки сдерживать РФ. Теперь же Запад будет изолировать страну-агрессора Россию и работать на перезагрузку действующего режима. Иначе в какой-то момент Путин сделает что-нибудь еще, запустит ядерные ракеты. То есть человек, который в состоянии принять решение относительно начала агрессии против другой независимой страны, способен на что угодно. Поэтому сейчас вся мировая машина, по меньшей мере западная, будет работать на перезагрузку России", - отметил Климкин.







Экс-министр добавил, что путинский режим в России способен на какие угодно зверства, а его представители готовы произносить невероятно безумные заявления.



"Послушав заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о сравнении президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и антисемитизме среди евреев, все поняли, о чем российский режим. Зверства россиян в Буче, обстрел вокзала в Краматорске, теперь слова Лаврова - всем понятно, что путинский режим не может относиться к нашей цивилизации. Это чревато разрушением цивилизованного мира в любой момент", - отметил Павел Климкин.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новым пакетом санкций предусмотрено отключение от SWIFT еще большего количества российских банков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть .

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