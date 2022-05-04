Запад пытался сдерживать Россию, но теперь будет изолировать и работать на перезагрузку режима, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Запад пытался сдерживать Российскую Федерацию, но теперь будет изолировать страну-агрессора и работать на перезагрузку режима в России
Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Запад пересматривает свою стратегию в отношении России. Раньше были попытки сдерживать РФ. Теперь же Запад будет изолировать страну-агрессора Россию и работать на перезагрузку действующего режима. Иначе в какой-то момент Путин сделает что-нибудь еще, запустит ядерные ракеты. То есть человек, который в состоянии принять решение относительно начала агрессии против другой независимой страны, способен на что угодно. Поэтому сейчас вся мировая машина, по меньшей мере западная, будет работать на перезагрузку России", - отметил Климкин.
Экс-министр добавил, что путинский режим в России способен на какие угодно зверства, а его представители готовы произносить невероятно безумные заявления.
"Послушав заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о сравнении президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и антисемитизме среди евреев, все поняли, о чем российский режим. Зверства россиян в Буче, обстрел вокзала в Краматорске, теперь слова Лаврова - всем понятно, что путинский режим не может относиться к нашей цивилизации. Это чревато разрушением цивилизованного мира в любой момент", - отметил Павел Климкин.
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Фото: gettyimages
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