Запад провоцирует Россию и поставляет Украине "лом", - Эрдоган в Сербии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад проводит в отношении России "политику, основанную на провокациях"
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.
"Я могу четко сказать, что не считаю отношение Запада ( к России. - Ред. ) правильным. Потому что Запад придерживается политики, основанной на провокациях", - сказал Эрдоган.
С начала войны в Украине в феврале этого года Турция отмечала, что придерживается "сбалансированной" политики, которая принесла дивиденды, как историческое соглашение в Стамбуле в июле этого года, разблокировавшее экспорт зерна из Украины.
Эрдоган добавил, что, похоже, российско-украинская война не закончится "в ближайшее время", добавив: "Я говорю недооценивающим Россию, вы делаете это неправильно. Россия — не та страна, которую можно недооценивать".
Он заявил, что ни Россия, ни Украина не будут победителями в этой войне, но есть много проигравших. "Россия отключила природный газ, цены выросли в Европе. Все рассуждают об этом. Почему не думали об этом раньше?", - сказал Эрдоган.
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- В середине августа стало известно, что Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.
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