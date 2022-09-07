Запад провоцирует Россию и поставляет Украине "лом", - Эрдоган в Сербии

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

"Я могу четко сказать, что не считаю отношение Запада ( к России. - Ред. ) правильным. Потому что Запад придерживается политики, основанной на провокациях", - сказал Эрдоган.

С начала войны в Украине в феврале этого года Турция отмечала, что придерживается "сбалансированной" политики, которая принесла дивиденды, как историческое соглашение в Стамбуле в июле этого года, разблокировавшее экспорт зерна из Украины.

Эрдоган добавил, что, похоже, российско-украинская война не закончится "в ближайшее время", добавив: "Я говорю недооценивающим Россию, вы делаете это неправильно. Россия — не та страна, которую можно недооценивать".

Он заявил, что ни Россия, ни Украина не будут победителями в этой войне, но есть много проигравших. "Россия отключила природный газ, цены выросли в Европе. Все рассуждают об этом. Почему не думали об этом раньше?", - сказал Эрдоган.

7 сентября Эрдоган уехал в турне на Балканы. Посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию.

6 сентября Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе: "Пожинает то, что посеяла". В тот же день однопартиец Эрдогана Мурат Байбатур встретился с делегацией путинской партии "Единая Россия".

3 сентября Турция заявила , что готова обеспечить страны Балкан газом этой зимой вместо России.

29 августа Турция в пять раз увеличила плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы.

В середине августа стало известно, что Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.

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