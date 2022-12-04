Запад признал, что любые переговоры с Путином – бессодержательны, - Пионтковский

Бухарестский саммит – это очень важная история. Йенс Столтенберг, секретарь НАТО, сказал, что после победы Украина получит возможность присоединиться к Североатлантическому альянсу. В то же время мы понимаем, что, возможно, именно там проходили финальные консультации, в частности речь идет о поставках очередной порции принципиально нового тяжелого вооружения. Ну и президент Макрон решил слетать в Вашингтон. Что, по вашему мнению, сейчас происходит?

Я согласен с вами, это был очень важный саммит. В эти дни прозвучали из уст западных руководителей и не только на саммите такие заявления, которые еще несколько дней назад были бы неожиданными. Мне больше всего понравилась речь Столтенберга. Особенно одна фраза, он сказал то, что весь мир понимал, но стеснялся произнести громко, а Столтенберг это сделал. Обращаясь к западному сообществу, он сказал: да, мы испытываем сложности в этой войне, мы платим цену, но мы платим цену в деньгах, а Украина платит цену кровью. И на этом он не остановился, а продолжил, что если Украина уступит и Путин победит, то нам придется платить более высокую цену. Он не сказал, что нам придется платить кровью, но в этом был весь смысл речи. Запад наконец признал, что Украина ценой своих невероятных жертв, героизма защищает всю западную цивилизацию от нашествия восточных орков.

Еще интересная формула была, формула Столтенберга.

Так, формула Столтенберга взамен формулы Штайнмайера, требовавшего капитуляции. Но отдадим должное Штайнмайеру, что он и весь немецкий политический класс нашли в себе мужество признать эту гигантскую ошибку за годы политики путин-ферштейн. А заявление Столтенберга развивает и конкретизирует второй пункт в том, что иногда ошибочно называется планом Зеленского, а на самом деле это ультиматум Большой Семерки. С 12 октября этого года, вы помните, что сразу же после начала варварских бомбардировок украинских городов состоялась Большая Восьмерка, фактически Зеленский был ключевым участником, и она приняла заявление, в котором: а) объявила Путина военным преступником; б) полностью одобрили план Зеленского, ставшего теперь, еще раз подчеркиваю, требованием всего цивилизованного мира. Из четырех пунктов, я напомню, первое, победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности, второе, гарантии безопасности на последующий после победы период, третье, восстановление Украины экономической, среди прочего и за счет репараций, наложенных на страну-агрессора, четвертое, привлечение в суд главных военных преступников. Вот Запад стал конкретизировать эти пункты. Пункт второй о гарантиях получил свою понятную формулировку в этом выступлении Столтенберга. Гарантией безопасности Украины после одержанной ею победы станет ее полноценное принятие в члены НАТО. И дополнительным бонусом для друзей, союзников и соседей Украины станет одновременное принятие в НАТО Грузии, Молдовы и Боснии. Это очень положительно для Украины, но я повторюсь, в одном из своих твитов вчера я с иронией отметил, что НАТО торжественно заявило, что в случае разгрома российской армии украинскими вооруженными силами, оно настолько наберется храбрости, что примет в свой состав не только Украину, но и Боснию, Молдову и Грузию.

Вы употребили слово Гаага, вы далеко не первый, кто вспоминает сейчас этот центр так сказать мирового правосудия. Очень часто начали повторять его российские пропагандисты, у них просто какая-то падучая на тему Гааги, они уже там и подсвистывают, и подскакивают, вспоминают Гаагу чуть ли не каждый день. О том, что даже каждый дворник, подметающий брусчатку у Кремля, будет отвечать за преступления. Они таким образом пытаются как-то так сплотить российских граждан вокруг преступника Путина и всех остальных военных преступников. С другой стороны, это означает, что у них уже началась реакция за Фрейдом, они думают о Гааге. И этот, так сказать, гаагский пепел уже стучит в еще недостроенную, правда, виселицу.

Это уже не Фрейд. Фрейд – это об оговорках. Здесь не оговорки, а уже отчаянный крик, они не только вовлекают в зону ответственности миллионы российских граждан, они посылают их на смерть.

В чем основной лозунг того же Путина, который встречался с матерями, он сказал, величайшее счастье для ваших сыновей, это умереть за меня, Путина, за мою власть, иначе они умрут от алкоголизма,

когда какая-то безумная мать показала ему гигантский портрет своего героя-сына, погибшего в 2019 году, рассказывая, как он выпрыгнул из окопа с криком "братва, идем рубить укропов". Это вообще определенная сюрреалистическая сцена, конечно, встреча с мифическими матерями. Но что кричат Путин и Симоньян, кричат русскому народу, уходите, миллионы, умирайте за то, чтобы нас не отправили в Гаагу. Наконец-то мы ждали два года, которой будет истинная цель войны в Украине, денацификация, демилитаризация, возвращение НАТО на границы 90-го года, защита великого Донбасского народа. Нет, для того чтобы нас не отправили в Гаагу, идите умирайте на Донбассе и в Крыму. Больше ничего не осталось у российской пропаганды, у российского официоза, у российских властей, у российского президента, с чем обратиться к своему народу.

Возможно, они просто о чем-то догадываются. Речь идет о подсчете определенных ресурсов. Не зря, так сказать, самая жирная крыса в так называемом либеральном крыле Кремля Кудрин написал заявление об отставке, я не знаю, что ему потом в спину сказал Путин, что там замочим тебя, гнида, и так далее, и достанем, повешаем и так дальше. Но Кудрин, Кудрин написал заявление и сбежал с корабля. Что с кораблем сейчас?

Я вижу с несколько иного ракурса. Мне кажется, Кудрина сознательно вывели из-под санкций с таким мнимым подвигом для того, чтобы через него вести какие-то переговоры с Западом. Но, кстати, этот эпизод заставляет меня вернуться к нашему разговору о Бухарестском саммите. Мы говорили о знаковом выступлении Столтенберга, но не менее знаковым было на следующий день выступление Блинкена. Он очень подробно в течение 10 минут объяснял западному обществу то, что мы с вами говорим уже несколько лет. О том, что любые переговоры с Путиным бессодержательны.

Путин хочет не мира, не переговоров, он хочет паузы, остановки украинского наступления, остановки поставок оружия. Если дать ему сейчас переговоры, он использует их, чтобы накопить оружие, набрать мобилизованные и попытаться снова начать эту агрессию. Это сегодня говорит Блинкен, официально говорят Соединенные Штаты.

В последние дни, это не только связано с Бухарестом, произошел, на мой взгляд, тектонический сдвиг в западном сознании. Кстати, столько событий, что мы с вами за ними просто не успеваем. Параллельно с Бухарестским саммитом министров иностранных дел была Большая восьмерка министров юстиции, встречавшихся в Берлине. По какому вопросу? Об организации международного трибунала над главными военными преступниками. Об этом говорила вчера Урсула фон дер Ляен. По некоторым истокам, я вижу следующую картину, что они решили, что суд в Гааге, а Симоньянша не того суда боится, суд в Гааге – это международный уголовный суд, он будет рассматривать десятки тысяч зафиксированных в Киеве военных преступлений в Буче, в Изюме, в Мариуполе, в Херсоне, повсюду, где эти преступления совершали рядовые исполнители. Но Запад решил создать специальный международный суд по обвинению главных военных преступников, потому что в юрисдикции международного уголовного суда нет такого преступления, как агрессия против суверенной страны. Есть историческая аналогия, эти преступления рассматривались Нюрнбергским трибуналом. В Берлине на этом совещании присутствовал главный обвинитель этого суда, он уже несколько раз находился в Киеве и работает с этим документом. Но для главных военных преступников, а я думаю, и Симоньянша туда попадет, не только Путин с Лавровым, будет создан специальный трибунал по таким принципиальным преступлениям, как агрессия.

Хотел бы напомнить, что министр так сказать "строительства", выдающийся архитектор Гитлера тоже провел не грустные годов 20 в камере после Нюрнберга. Речь идет об Альберте Шпеере, соответственно весь этот помет имеет все перспективы соответствовать и поэтому возможно это может и возбудить определенные процессы.

Они в Гаагу отправят Симоньяншу. Ну, мое старое предложение вы знаете, проводить суд над главными военными преступниками в Мариуполе в помещении театра, разрушенного в первые дни осады и который итальянские архитекторы вызвались восстановить. Вот первыми представления в этом восстановленном театре, мне кажется, должны быть суды над главными преступниками.

Чрезвычайно странное убийство министра иностранных дел Макея. Как вы думаете, какие версии были бы наиболее вероятны?

Очевидно, кто выиграл от этого, Макея ненавидел весь путинский режим, вся путинская пропагандистская машина. Я не думаю, что он был какой-то противник войны или сторонник демократии.

Он мог быть альтернативным каналом так же, как и Кудрин.

Да, каналом. Он был единственным каналом, единственным окном Лукашенко на Запад. И, как сейчас очень активно также обсуждается в российских пабликах, не только на Запад, он вел переговоры и с Китаем от имени Лукашенко. Лукашенко очень завидовал Токаеву, фактически уже получившему гарантии своей территориальной целостности от Китая. Он пытался достичь того же, конечно, что это вызвало бешенство в Кремле. И вы помните, такая последовательность событий, кажется чуть ли не за день-два до убийства Макея, и мне это вполне понятно, была утечка информации из американской разведки о том, что готовится покушение на Лукашенко.

Вот это и было покушение на Лукашенко, они убили у Лукашенко то, чем он их больше всего пугал.

Этот его западный или даже китайский вектор белорусской внешней политики. Сейчас Лукашенко остался полным заложником Путина. Опять же, как все происходящее от Путина эти преступления, они не решают никакой конкретной цели для него. Чем его раздражал Макей, чем раздражал сам Лукашенко. Тем, что никак не соглашался идти на прямую войну с Украиной. И даже сейчас, ну что может сделать Путин теперь, когда Лукашенко совсем беспомощен. Кстати, либо сегодня, либо в ближайшие дни Лукашенко будет в Москве, его вызвал в ставку хан, как было в Золотой Орде. Он может выкрутить ему руки и вынудить отдать приказ белорусской армии, может его заменить, поставить другого человека.

Вольфовича, например? Секретаря Совбеза так называемого белорусского.

Да, но дело в том, что это еще один самоубийственный шаг. Белорусская армия вероятнее всего не пойдет воевать против Украины. Они могут вернуть оружие против режима Лукашенко и его ставленника, потому что единственное, что положительное, несмотря на понимание, какой преступник и диктатор Лукашенко, все же белорусское общество ценило то, что он борется с тем же Путиным хотя бы за формальные признаки независимости Беларуси. Замена Лукашенко этим Вольфовичем будет сразу означать, что никакой независимости не осталось.

Белорусская армия вероятнее всего вернет оружие против ставленников Кремля, тем более, что есть и такой триггер, как довольно активный белорусский корпус, борющийся в Украине.

Очередное преступление Путина, как и все его шествия за последний месяц, лишь усугубляет его ситуацию.

Я с вами соглашаюсь, мы понимаем, что ключевая задача Путина – обмазать в крови как можно большее количество граждан той же Беларуси. Соответственно, после этого он может на них рассчитывать, как на определенный мобилизационный ресурс. Но понимаем, что есть строгая армейская методология, то есть нельзя в бутылку, не знаю, с горлышком 3 сантиметра запихнуть то, что они хотят туда влить, просто нельзя, разливается.

Остались только самоубийственные шаги. Это массовая мобилизация. Мы же видим, неужели они представляют себе эти толпы сотен тысяч мобилизованных и заключенных, которые продвигаются в Киев. Это ни в одном наиболее фантастическом сне сейчас невозможно представить. Бесконечно сейчас можно ежедневно цитировать высказывания Запада, которые казались невозможными еще несколько дней назад. Шольц сказал вчера, что ни на какой успех на поле боя Путин уже не способен, поэтому единственное его средство – это террор и уничтожение украинских городов.

Я вижу ситуацию с этими мобиками в другом направлении. Эти мобики и особенно заключенные с огромным удовольствием пойдут не на Киев, а на Москву, и в первую очередь на Рублевку.

А уж если они разграбят ту Рублевку, я себе просто представляю, это будет финал этой огромной военно-политической катастрофы Путина, он к ней идет семимильными шагами. И кстати, даже наверняка формат нашего разговора не позволит вместить все эти заявления, звучавшие в последние дни на Западе. Но я не могу не вспомнить на том же совещании в Берлине заявление министра юстиции Германии, не какого-нибудь блоггера, публициста, а министра юстиции. Когда ему задали вопрос, он объяснял корреспондентам, что будет создан специальный международный трибунал для главных военных преступников, его спросили, а как вы доставите на этот процесс главных военных преступников, например Путина, Лаврова? Он ответил, что если эти персонажи сейчас появятся на территории нашей страны, они могут быть арестованы по ордеру этого суда. А после победы Украины это уже не сомневается никто, по условиям мирного договора с Россией, будущие власти России выдадут этих персонажей созданному нами трибуналу. То есть вот в какой практической плоскости каждый день обсуждается судьба лично Путина, а он размышляет о каких-то наступлениях из Беларуси на Киев, на Волынь и так далее.

Но кто перед тобой должен выдать. Соответственно, речь идет об элитах, кто-то кузьмичам должен показать компас и перевести стрелки с украинского направления на Рублевку, как вы совершенно правильно отметили. И соответственно, кто это должен быть при нынешнем раскладе, потому что понимаем, не зря стал махать кувалдой Пригожин. Понимаем, что самые грязные истории будет реализовывать он. Хотя, с другой стороны, понимая криминальную психологию, он будет одним из первых, кто и согласится закатать Путина или Лаврова, или Патрушева в чемодан. И продать его в обмен на свою безопасность.

Да. А кстати у Пригожина такие мысли проскакивают. Вас не удивило, время от времени он отпускает довольно уважительные комплименты то в адрес Главнокомандующего Украинскими Вооруженными Силами, Зеленского, то Генштабу украинской армии, оценивая и высокое качество управления, и мужество украинских военных. Он готовит себе разные роли в постпутинской России. Я бы предложил такой плакат сделать, Пригожин с встающей из окопа кувалдой и гигантская надпись "на Рублевку".