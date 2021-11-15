Запад предупредил Украину о вероятной эскалации Россией военной агрессии, - FT

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр, передает "Радио Свобода".



При этом украинская чиновница отметила, что прогнозы западных спецслужб основываются не только на информации о более чем 90 тыс. российских военных у границы с Украиной, но и на других данных, вероятно секретных.



Financial Times отмечает, что страны Запада не располагают полной информацией о намерениях РФ, а интерпретацию собранных разведкой данных необходимо обсуждать.



По данным издания, ситуацию на украинско-российской границе считают опаснее весенней эскалации, когда Россия сосредоточила вблизи Украины большое количество своих войск.

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