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Главная война с Россией Запад предупредил Украину о вероятной эскалации Россией военной агрессии, - FT

Запад предупредил Украину о вероятной эскалации Россией военной агрессии, - FT

15 ноября, 2021 понедельник
12:44
война с Россией Российский военный автомобиль

Спецслужбы стран Запада сообщили Украине о "высокой вероятности" эскалации Россией ближайшей зимой вооруженного конфликта, продолжающейся с 2014 года

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр, передает "Радио Свобода".

При этом украинская чиновница отметила, что прогнозы западных спецслужб основываются не только на информации о более чем 90 тыс. российских военных у границы с Украиной, но и на других данных, вероятно секретных.

Financial Times отмечает, что страны Запада не располагают полной информацией о намерениях РФ, а интерпретацию собранных разведкой данных необходимо обсуждать.

По данным издания, ситуацию на украинско-российской границе считают опаснее весенней эскалации, когда Россия сосредоточила вблизи Украины большое количество своих войск.

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Анна Маляр
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