Запад предупредил Украину о вероятной эскалации Россией военной агрессии, - FT
Спецслужбы стран Запада сообщили Украине о "высокой вероятности" эскалации Россией ближайшей зимой вооруженного конфликта, продолжающейся с 2014 года
Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр, передает "Радио Свобода".
При этом украинская чиновница отметила, что прогнозы западных спецслужб основываются не только на информации о более чем 90 тыс. российских военных у границы с Украиной, но и на других данных, вероятно секретных.
Financial Times отмечает, что страны Запада не располагают полной информацией о намерениях РФ, а интерпретацию собранных разведкой данных необходимо обсуждать.
По данным издания, ситуацию на украинско-российской границе считают опаснее весенней эскалации, когда Россия сосредоточила вблизи Украины большое количество своих войск.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заяви , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- 15 ноября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной.
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