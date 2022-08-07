Об этом пишет Financial Times .

Издание утверждает, что в западных столицах озабочены углублением турецко-российского сотрудничества и предупреждают Анкару, что она пострадает, если поможет Москве обходить санкции.

Источники FT информируют, что в ЕС внимательно следят за турецко-российским сотрудничеством и обеспокоены тем, что Турция превращается в платформу для торговли с Россией.

Один из собеседников газеты назвал поведение Анкары по отношению к РФ очень оппортунистическим и подчеркнул, что турок пытаются заставить обратить внимание на эти опасения.

Один из чиновников ЕС предположил, что западные компании могут призвать прекратить отношения с Турцией, или сократить их, в случае расширения отношения с Россией.

В то же время сразу три источника заявили, что в Брюсселе пока не было никаких официальных дискуссий по поводу потенциальных последствий для Турции.

По данным FT, предупреждения в адрес Анкары прозвучали на следующий день после того, как российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели длительную встречу лицом к лицу в Сочи и пообещали увеличить объемы двусторонней торговли и углубить финансовые связи.

В частности, речь идет о согласии Турции частично платить за газ с РФ рублями и разрешить использование российской платежной системы Мир, когда Visa и Mastercard приостановили операции с карточками граждан страны-оккупанта.

5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.

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