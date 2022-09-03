Запад после войны должен относиться к России по-другому, чем после распада СССР, - профессор Айзенберг
Запад после распада СССР всячески помогал России и получил еще худшего монстра
Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.
"Если Запад после войны будет давать деньги России, то только взамен на полное изменение поведения, на отказ от ядерного оружия. Запад может требовать многого и я надеюсь, что он это будет делать. Если снова давать России деньги и говорить "Будьте людьми" , они людьми не станут", - сказал он.
По мнению профессора, россияне снова возьмут деньги и будут продолжать то же, что они делали всю жизнь и делают сейчас.
"Я очень надеюсь, что Запад не будет относиться к России, как после распада СССР, когда всячески помогали разнообразными средствами, а получил монстра хуже, чем был Советский Союз", - подытожил Айзенберг.
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