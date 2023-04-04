Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Если брать большие поставки, то это ЕС – 1 млн боеприпасов за 12 месяцев. США за неполный прошлый год (с конца апреля) – 1,5 млн артиллерийских боеприпасов. Если США сохранит тот темп, который есть – речь будет идти о минимуме 2 ,5 млн. боеприпасов в год. Надо добавить то, что Украина делает сама на зарубежных мощностях, то, что заказывает отдельно за собственные средства на других предприятиях и других странах", - отметил он.

Катков сказал, что все делается для того, чтобы у Украины не было недостатка боеприпасов - это требует от союзников огромных усилий.

Артиллерия в странах НАТО несколько десятков лет назад пошла на второй план. Сейчас они посмотрели на то, что такое реальная война, а не конфликт малой интенсивности, на чем они строили свой опыт. Реальная война - артиллерия здесь играет первую скрипку и вернула себе официально звание "бога войны". Они начинают раскручивать маховик боеприпасной отрасли и вкладывать огромные средства", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что там создается система централизованной закупки боеприпасов для всего ЕС – а это три десятка стран.

"Это очень мощный путь, потому что производители этих боеприпасов начинают инвестировать в расширение производства, понимая, что это планы на годы. Они будут с заказами и их будет больше. Тем более, производители артсистем начинают развивать производство, потому что понимают, что у них будут эти артсистемы заказывать. Например, французские САУ Cesar, которые планируют увеличить производство систем кратно", - заключил Катков.