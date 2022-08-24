Запад понимает, что любые уступки России создают предпосылки для новой горячей фазы, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что страны Запада понимают, что любые уступки стране-агрессорке в Российской Федерации создадут предпосылки для новой горячей фазы войны
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Тезис об усталости стран Запада от войны несколько преувеличен. И Соединенные Штаты Америки и страны Европы осознают, что любые уступки России и замораживание войны на текущем этапе лишь создают предпосылки для новой активной фазы через некоторое время", - отметил Згурец.
Эксперт добавил, что линия фронта стабилизировалась.
"На фоне всей линии фронта можно говорить об определенной стабилизации. Это то, что отличает текущую ситуацию с начала полномасштабной войны, когда россияне пытались атаковать по многим направлениям. В то же время мы понимаем, что эта стабилизация является шаткой, ведь у россиян не хватает возможностей перевести отдельные тактические успехи в оперативных или стратегических прорывах с учетом нехватки живой силы и вооружения. С другой стороны, контрнаступлением можно считать и перерезание логистики россиян на Юге", - отметил Сергей Згурец.
- 24 августа британская разведка сообщила, что Россия за полгода полномасштабной войны против Украины не достигла главной цели и была вынуждена сосредоточиться на более скромных целях.
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