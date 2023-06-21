Дело в геополитике и понимании лидерами свободного мира (несколько запоздалому, к сожалению), что победа Украины — единственное, что лишит США и НАТО неизбежной необходимости вскоре воевать самим — если не за Балтию или Польшу, то из-за Тайваня, Южной Кореи или другие страны, где изгои-автократы решат подправить границы или социальное устройство.

Изменило бы ситуацию, если бы во главе страны стоял опытный талантливый политик-дипломат, а не Зеленский? Запад действует в рамках баланса между "не дать Путину победить" и "не спровоцировать его на безумные действия, которые станут началом неконтролируемой эскалации".

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Поэтому в вопросе военной и экономической поддержки вряд ли что-либо существенно изменилось.

А вот до вступления в НАТО мы могли быть гораздо ближе. Правда, не столько из-за чьего-то дипломатического мастерства, сколько из-за понимания и соблюдения "правил игры", которые у Зеленского и его команды отсутствуют.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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