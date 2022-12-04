Запад пока готов перезагружать эту Россию, - Климкин

Об этом в эфире Эспрессо заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я чувствую консенсус значительной части Запада, в том чтобы стратегически ослаблять Россию и играть на очень-очень постепенное повышение ставок. То есть на постепенную перезагрузку этой России. Я пока не вижу у значительной части Запада, и в Европе, и в США в частности, желания и, самое главное, готовности повышать ставки. Они и Путина боятся, но еще больше боятся России, которая будет неконтролируемо перезагружаться в какую-либо иную неизвестную реальность", - заявил он.