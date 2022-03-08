Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины, - Джонсон

Об этом сообщает The Telegraph, цитируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, информирует Еспресо.TV

"Было достигнуто соглашение о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы не произошло, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена и защищена, мы будем иметь "план Маршалла" для восстановления Украины", - сказал Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки ( Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

По его словам, Великобритания делает все возможное, чтобы помочь Украине. Он также отметил, что Путину лучше понять, что его агрессия против Украины "не окупается".

Понятно, что российское вторжение (в Украину – ред.) идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах человечества и мира, но и в интересах Путина, если бы он сейчас отступил и вывел войска", - отметил Джонсон.

Отметим, что План Маршалла - программа помощи Европе после Второй мировой войны, инициированная в 1947 году государственным секретарем США Джорджем К. Маршаллом. Его целью было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии европейских государств, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

Напомним, сегодня, 8 марта, Байден призвал Конгресс оказать Украине поддержку в $12 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb