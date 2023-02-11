Запад подает сигналы российской элите, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что российская элита должна принять ультиматум "Большой восьмерки" и вывести все войска РФ с территории Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нет выхода для войны, для Путина. Запад это подчеркивает всеми своими действиями. Путин назван военным преступником в официальных документах "Большой восьмерки". Продолжается работа по организации международного трибунала над военными преступниками. Наконец открылись глаза и голландским следователям, расследующим гибель Боинга". Следователи пришли к выводу, что по приказу Путина Бук был направлен из России на Донбасс. Это было очевидно с самого начала. Мы уже знаем фамилии всей команды Бука, всю линию цепи к командиру противовоздушной обороны", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что когда Бук пересекал границу, необходима была координация действий армейского руководства и руководства ФСБ.
"Пересечение границ - это функция ФСБ. Единственным руководителем этих двух институтов является Путин. То есть то, к чему пришли голландские следователи, было ясно любому человеку с логическим мышлением. То, что они пришли сегодня к таким выводам, указывает на то, что такие сигналы подаются Западом всей российской элите, всему российскому окружению. Если вы откажетесь от Путина, мы как-то будем конструктивны в вопросе разделения вашей нынешней ответственности. То есть, у всей элиты есть выход из положения - принять ультиматум "Большой восьмерки" и вывести все войска из территории Украины", - подчеркнул Пионтковский.
- Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- После четырех лет расследования 24 мая 2018 года Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зени вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве. А 21 декабря прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам. Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для четырех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17 – трех россиян и одного украинца: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом обвинение считает, что должны выплатить компенсации семьям погибших.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
- 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
- А 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор : самолет был сбит в 2014 году донецкими сепаратистами. По данным трибунала, стреляли из ЗРК "Бук" со стороны села Первомайское Донецкой области. В тот момент село находилось под контролем "ДНР". Согласно приговору в преступлении виноваты Игорь Гиркин и его подчиненные — Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Именно они несут ответственность за гибель 298 человек. Олег Пулатов, который был еще одним подозреваемым, считают невиновным.
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