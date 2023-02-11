Запад подает сигналы российской элите, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нет выхода для войны, для Путина. Запад это подчеркивает всеми своими действиями. Путин назван военным преступником в официальных документах "Большой восьмерки". Продолжается работа по организации международного трибунала над военными преступниками. Наконец открылись глаза и голландским следователям, расследующим гибель Боинга". Следователи пришли к выводу, что по приказу Путина Бук был направлен из России на Донбасс. Это было очевидно с самого начала. Мы уже знаем фамилии всей команды Бука, всю линию цепи к командиру противовоздушной обороны", - отметил Пионтковский.

Политолог также добавил, что когда Бук пересекал границу, необходима была координация действий армейского руководства и руководства ФСБ.

"Пересечение границ - это функция ФСБ. Единственным руководителем этих двух институтов является Путин. То есть то, к чему пришли голландские следователи, было ясно любому человеку с логическим мышлением. То, что они пришли сегодня к таким выводам, указывает на то, что такие сигналы подаются Западом всей российской элите, всему российскому окружению. Если вы откажетесь от Путина, мы как-то будем конструктивны в вопросе разделения вашей нынешней ответственности. То есть, у всей элиты есть выход из положения - принять ультиматум "Большой восьмерки" и вывести все войска из территории Украины", - подчеркнул Пионтковский.