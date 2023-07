На таких темах акцентируют международные издания на утро 3 июля.

Безопасность Украины вне членства в НАТО

Почти все соглашаются, что полное и немедленное членство в НАТО невозможно, пока идет война, но у Альянса есть другие варианты, пишет Politico.

На предстоящем саммите НАТО в Литве в повестке дня будет стоять вопрос членства Украины в НАТО. Остается вопрос, как можно и нужно усилить безопасность Украины в настоящее время? И что же должно быть в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе?

В настоящее время существует консенсус, что полное и немедленное членство в НАТО невозможно, пока идет война, объясняют эксперты. Случай Швеции демонстрирует, насколько сложно принятие новых членов, поскольку все кандидаты должны быть ратифицированы парламентами стран Альянса. Достаточно лишь одной страны, чтобы прием застрял, и пока все попытки убедить Турцию одобрить вступление Швеции были напрасны.

"Еще больше, если бы Украина присоединилась к Альянсу сейчас, статья 5 Договора о НАТО обязала бы членов Альянса стать воюющей стороной, то есть достичь прямо противоположного тому, что канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры НАТО постоянно представляли как ключевую цель – избежать прямой военной конфронтации между Альянсом и Россией", – подчеркивает Politico.

Некоторые партнеры хотят предложить Украине перспективу членства в Альянсе сразу после завершения войны. Однако, хотя это может звучать многообещающе, здесь есть большое подвох – если Россия будет знать, что непосредственным следствием прекращения огня или мирного соглашения будет принятие Украины в НАТО, она согласится на формальное прекращение боевых действий только тогда, когда рак на горе свистнет.

Таким образом, НАТО косвенно предоставит Москве своеобразное право вето на членство Украины в Альянсе, а это не самый лучший вариант, считают аналитики. Вместе с тем, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен написал, что некоторые восточные партнеры НАТО, в частности Польша и страны Балтии, могут быть готовы отправить войска в Украину для оказания помощи.

Так какие же могут быть варианты для Украины? В настоящее время глава постоянной Мюнхенской конференции по безопасности, профессор международного права Вольфганг Ишингер видит три стратегии:

– Альянс мог бы предоставить Украине все практические и конкретные варианты и возможности, которые предусматривает членство в НАТО: от закупок и полного участия в программах вооружений и техники до образования, тренировок и учений, а также полного привлечения и обмена опытом в таких областях, как разведка, связь и так далее, но без официального договорного членства.

– Пока что без членства в НАТО Украина должна иметь возможность полагаться на двусторонние договоренности в сфере безопасности – особенно с США, Канадой и отдельными европейскими партнерами. Это предполагает долгосрочную готовность партнеров оказывать Украине постоянную финансовую и военную поддержку. Процесс предоставления Украине военного вооружения и техники должен быть усилен таким образом, чтобы результатом стало надежное сдерживание.

– Третий вариант – так называемая оборонительная эскалация. В Вильнюсе Альянс мог бы дать сигнал российскому руководству, что, например, отныне любой российский обстрел гражданских объектов в Украине приведет к конкретной реакции Запада – от поставок боеприпасов и оружия до снабжения более совершенными баллистическими системами или системами дальнего радиуса действия.

Он убежден, даже если полное членство в НАТО пока не стоит на повестке дня, у Североатлантического союза есть другие варианты. И он все еще может значительно усилить Украину.

Украинская писательница Виктория Амелия умерла от травм, которые получила во время ракетного удара в Краматорске

И пока страны-члены НАТО думают, какие гарантии безопасности предложить Украине, Россия продолжает убивать украинских литераторов. Среди иностранных медиа с утра распространяется информация о смерти писательницы и общественного деятеля из Львова Виктории Амелиной.

Автор, работавший над документированием российских военных преступлений с момента вторжения, был госпитализирован с переломами черепа после ракетного удара во вторник, 27 июня, напоминает The Guardian. Амелина находилась в городе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. По словам хирурга, лечившего раненую, ее госпитализировали с "множественными переломами черепа". Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ее гибель увеличивает количество жертв ракетного удара до 13-ти.

Издание также акцентирует внимание на ее работе с найденным дневником Владимира Вакуленко – коллеги-писателя, который был задержан и убит россиянами в Изюме в начале войны. Дневник, который был зарыт в его саду, служил документацией российских зверств в реальном времени.

BBC делится комментариями правозащитников по поводу гибели писательницы. Они назвали это военным преступлением.

"Я украинская писательница. У меня на сумке портреты великих украинских поэтов. Я выгляжу так, будто должна фотографировать книги, искусство и своего маленького сына. Но я документирую военные преступления России и слушаю звуки обстрелов, а не стихи. Почему?" – цитирует BBC одно из сообщений Амелиной и сообщает, что готовится к печати ее первая нон-фикшн книга на английском языке: Looking at Women Looking at War.

Жители территорий вблизи ЗАЭС живут в предчувствии ядерной катастрофы

Журналисты The Washington Post подготовили репортаж, состоящий из разговоров с жителями зоны вблизи ЗАЭС, учитывая изменения на спутниковых снимках, на которых можно увидеть последствия подрыва Каховской ГЭС и катастрофическое уменьшение водяного покрова территории рядом с ЗАЭС.

Атомная станция постоянно находится в опасности, поскольку российские и украинские войска обстреливают ее окрестности, но вероятность аварии резко возросла после разрушения Каховской дамбы, расположенной ниже течения реки.

В районе, который может пострадать больше всего, если с ЗАЭС что-нибудь случится, проживает 22-летняя Надежда Гез со своим годовалым сыном и мужем. Надежда – медсестра, говорит, по крайней мере, имеет под рукой таблетки йода, чтобы смягчить последствия радиационного отравления. Им не оставалось ничего другого, кроме как ждать и сосредоточиться на ежедневных трудностях, которые война уже принесла в их жизнь.

Предупреждения украинских чиновников и экспертов по атомной энергетике о потенциальной катастрофе на юго-востоке Украины приобрели особую актуальность после прорыва дамбы, пишет издание. Россияне заложили взрывчатку около четырех из шести реакторов и заменяли пруд-охладитель, который использовался для подачи воды для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

"Существует чрезвычайно высокий риск человеческой ошибки или, учитывая количество взрывчатки, случайной детонации", – цитируют они спикер Андрея Юсова. Сейчас продолжаются соответствующие учения на случай непредвиденных ситуаций. Они включают в себя планирование эвакуации в определенном радиусе от станции, перекрытие дорог и создание контрольно-пропускных пунктов для проверки людей на радиационное облучение. Жителей, которые не смогут эвакуироваться вовремя, чиновники призвали скрыться на месте, выключить вентиляцию и кондиционеры и заклеить окна увлажненной тканью и скотчем.

Тем временем Гросси заявляет, что ставка-охладителя хватит еще не одну неделю и он не видит, чтобы воду оттуда забирали. Вместе с тем WP удалось получить комментарий украинского работника, который остается на станции: "Угроза террористической атаки высока".