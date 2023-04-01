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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Запад перешел от позиции "Украина не проиграет" к "Украина должна выиграть", - эксперт Юнус
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Запад перешел от позиции "Украина не проиграет" к "Украина должна выиграть", - эксперт Юнус

1 апреля, 2023 суббота
18:15
война с Россией

Запад считает, что Украина должна победить в войне, и хочет, чтобы она проводила переговоры с РФ с позиции силы

Об этом заявил политолог-международник Рамис Юнус в эфире Еспресо.

"Здесь больше внимания нужно уделять китайской тематике, чем турецкой, в том, что ожидает вашу войну. Ваша война перешла к той фазе, когда все ожидают успехов на поле битвы, того контрнаступления, о котором сегодня все говорят из всех "утюгов". Поэтому не просто так Китай вышел сегодня на авансцену и предлагает себя в роли модератора. Ближайшие два месяца со стороны Турции активности не будет, какие-то звонки, но это просто поддержание ситуации в определенном состоянии. Как оно будет в дальнейшем, кто будет главным модератором и кто будет иметь возможность влиять на эту войну? Это, безусловно, будут, прежде всего, США и Китай, но не Турция и не ООН", - отметил он.

Эксперт добавил, что США – сторона конфликта, КНР придерживалась нейтралитета. В то же время Турция является представителем Запада и имеет хорошие отношения с РФ. Именно поэтому страна подходила на роль модератора. Однако впоследствии политическая конъюнктура может стать такой, что придется привлекать КНР, если события будут разворачиваться по планам Запада и Китая.

"Совершенно неслучайно, что этот мирный план из 12 пунктов Китай обнародовал. Они будут проталкивать этот мирный план в жизнь. По масштабам и возможностям Китай гораздо сильнее Турции. В конце концов, Турцию выбрали США, Россия и Украина. Если все будет совпадать и всем это будет выгодно, в том числе России и Украине, потому что когда это будет выгодно США, когда-нибудь наступит момент, когда придется делать эти переговоры, и тогда в переговорах будут участвовать не только Турция, но и Китай", - пояснил политолог.

По его словам, пока это только риторика, а повестка дня предстоящих переговоров будет зависеть от событий на поле боя.

"Запад желает, чтобы Украина проводила эти переговоры с позиции силы, потому что решила перейти от точки зрения "Украина не проиграет" к "Украина должна выиграть". Это главное. А если Украина должна выиграть, это значит, что Украина должна иметь успех на поле битвы. Украина должна вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул Рамис Юнус.

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