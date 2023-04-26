Запад ожидает, что ВСУ используют уловки, чтобы вывести россиян из равновесия, - экс-глава Службы внешней разведки Украины Кондратюк
Председатель Службы внешней разведки Украины 2020-2021 гг. Валерий Кондратюк считает, что на Западе возлагают большие ожидания на контрнаступление ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Безусловно, ожидания относительно украинского контрнаступления на Западе очень большие. Наши союзники понимают и говорят о том, что Украина дает не много информации о подготовке к контрнаступлению ВСУ. Но то, что им становится известно - это то, что Украина может в очередной раз удивить их. Потому что на вооружении украинской армии сейчас находятся европейские танки, американские бронетранспортеры. Также есть новые подразделения, обученные и оснащенные силами НАТО. Речь идет о 12 бригадах, которые специально сформированы, оснащены и подготовлены к тактическим действиям", - подчеркнул Кондратюк.
По словам экс-председателя Службы внешней разведки Украины, западные партнеры ожидают и рассчитывают на то, что украинская армия в очередной раз использует обман и уловки, чтобы вывести россиян из равновесия.
"По оценкам партнеров, лучшие шансы Украины в контрнаступлении зависят от успехов украинской разведки, а также от разведслужб США и НАТО. Если американцы и союзники смогут обнаружить слабые места в российской обороне, Украина сможет использовать их с помощью скорости и защиты танков и БМП Bradley - это будет прорыв и успех", - подчеркнул Кондратюк.
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