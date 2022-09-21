Запад ответит на мобилизацию в РФ асимметрично, у Украины будет больше оружия, - дипломат Осипенко
Мир предоставит Украине больше оружия, в том числе дальнобойное, такие как ракеты ATACMS, это станет ответом на российскую мобилизацию
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Руслан Осипенко.
"Условия для передачи дальнобойного оружия объективно сложились, потому что Россия эскалирует конфликт и это понятно на Западе. Можно ответить на количественное увеличение военного конфликта только высокотехнологичным ответом. Не путем симметричного ответа, а асимметричного – высокотехнологичного оружия, в том числе и дальнобойного, как ATACMS", - отметил он.
Осипенко считает, что Запад пойдет на передачу Украине нового оружия.
"Запад не может проиграть эту битву. Иначе это будет безопастностный хаос, который приведет к многостороннему ядерному конфликту. Чтобы локализовать эту беду в образе Кремля, нам предоставят высокотехнологичное оружие. Такие условия уже есть. Вопрос только в принятии политического решения о передаче самолетов, дронов - оружия, которое может одолеть даже такую многочисленную армию ХХ века, какой является армия РФ", - подытожил дипломат.
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