Об этом сообщили собеседники Evening Standard, причастные к обсуждениям.

В материале говорится, что страны Запада, которые уже более девяти месяцев наблюдают за ходом войны, пытаются выяснить, "что нужно сделать, чтобы дать Украине решающее преимущество, которое не вылилось бы в наступление на Россию".

Один из источников издания предположил, что обсуждение может в конечном итоге привести к поставке Украине современных истребителей.

Он уточнил, что как помощь Украине рассматривается "что угодно", но с условием не совершать атаки по территории РФ, кроме той, которая непосредственно вовлечена в боевые действия в Украине".

Также может идти речь о поставках вооружения, которое позволило бы Украине совершать удары "на опережение" РФ, а не просто реагировать на российские атаки, например, на ключевые объекты инфраструктуры.

"Это сложный вопрос, но это вопрос, который начинают рассматривать, потому что альтернатива, которая заключается в том, чтобы оставить все как есть, также не привлекательна. Это работа, которая ведется в США и с ключевыми союзниками по НАТО. Она еще не достигла завершения, но это то, что мы рассматриваем очень внимательно", – отметил собеседник Evening Standard.

Он уточнил, что обсуждение поставок Украины современных истребителей рассматривается, но пока не обсуждается: "Многое зависит от характера российских атак и от того, где украинцы больше всего хотят приложить свои усилия".

В то же время, собеседники Evening Standard подчеркнули, что поддержка Украины все же будет ограничена, чтобы не спровоцировать более широкий конфликт с Россией.

Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов отправки в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

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