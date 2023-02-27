Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и США.

"С помощью нового оружия они хотят дать Украине шанс отвоевать больше оккупированных территорий до осени. Если контрнаступление не удастся, давление на Киев с целью договариваться с Кремлем усилится", - отмечает издание.

В разговоре с журналистами глава комитета бундестага по внешней политике, член ХДС Норберт Реттген предостерег от того, чтобы не заставлять Украину идти на уступки: "Тот, кто сейчас подталкивает президента Зеленского к переговорам с Путиным, вызовет долгие раздоры в Европе".

"Это опасные иллюзии", "раскалывающие Европу", - добавил он, отметив, что мирное соглашение с Путиным навсегда оставит Украину под контролем России.

Другой эксперт в разговоре с журналистами заметил: "Россия неоднократно отмечала, что отправной точкой любых мирных переговоров должно быть признание российского суверенитета над четырьмя аннексированными украинскими территориями ... Если западные правительства обуславливают свою поддержку Украины переговорами, они загоняют Украину в российскую ловушку".