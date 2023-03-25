Запад не желает видеть Китай переговорщиком и миротворцем, - Фэйгин

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Западу очень не нравится посредничество Китая. Они много раз громко указывали, чтобы те вернулись в Юго-Восточную Азию и там решали свою кучу проблем. Одна Северная Корея чего стоит, а вы в Восточную Европу лезете. Китай обычно на такое не реагирует, но это позиция - Запад не желает видеть Китай переговорщиком и миротворцем. Понятно, что Китай соревнуется за первенство, но, с другой стороны, Китай неожиданно превратился в равного партнера коллективного Запада, не только США, а всех вместе. Вроде ведь это Китай в первую очередь зависит от торгового оборота США и Европы? Поэтому Запад на это естественно не соглашается. Запад является союзником Украины, которая защищает свой суверенитет", - отметил оппозиционер.

Марк Фейгин заметил, что Украине нужно воспользоваться всеми возможностями, которые дает Запад: военными, экономическими, политическими, геополитическими.

"Это совершенно другие отношения, отличные от отношений Пекина и Москвы, они основываются на совсем других принципах. Это нельзя сравнивать. В условиях коллективного Запада действительно есть первенство США из-за мощи, значения, исторической миссии. И Китай, который относительно своих сателлитов, известно какую политику проводит. Все-таки Запад является частью цивилизованного мира, свободы, политической демократии, экономической конкуренции, защиты прав человека. Противоположным этому является синская цивилизация. Нет идеологического противостояния, как между СССР и США, когда была идеологическая разница - марксисты и сторонники свободного мира. Сегодня уже по-другому, противостоят цивилизация западная и восточная, синская цивилизация. И присоединение Москвы к ней не предполагает никакого идеологического единства, оно предполагает цивилизационное единство. Россия должна перейти на положение уйгуров в Синьцзян-Уйгуристане. с концлагерями и изучением цитатников Мао", - прокомментировал Фейгин.