Что здесь правда? Большая зависимость. Действительно, мы не продержались бы без западной помощи. И военной, что очевидно, потому что мы воюем западным оружием. И финансовой – что не так бросается в глаза. Но вся макроэкономическая стабильность в государстве держится на финансовой помощи Запада. Вся социалка в стране, это половина бюджета, финансируется коллективным Западом. Поэтому мы действительно критически зависим от Запада.

Но есть второй момент. О том, что помощь Украине — очень дорогое удовольствие. И здесь начинается самое интересное. США в этом году, например, в виде грантов предоставит Украине 13 млрд. долларов. Надорвутся ли США из-за этого? Тем более мы же слышали, что в США скоро будет достигнут потолок долга. А значит, им может не хватает денег на Украину.

Так вот. У США есть дефицит бюджета. На 2023 год он прогнозировался на уровне 1,4 триллиона долларов. По факту выйдет больше. Он составит 1,6 триллиона долларов. Это не весь бюджет США, а только его дефицит. А теперь сравните эти цифры с помощью Украины. Даже если мы присоединим сюда и военную помощь. Все вместе в год составляет 50 млрд долларов, и из которых большая часть идет по заказу американскому бизнесу. Сравните эти цифры. 1,6 триллиона долларов и 50 млрд долларов.

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Никакой усталости в США, особенно никакой финансовой усталости просто быть не может. Более того, пример сбития кинжала показывает, что вложение в помощь Украине очень выгодно для США. Позволяя с минимальными затратами как продвигать интересы своего военного бизнеса, так и наносить удары по своему стратегическому противнику.

И потому никакой усталости в США, особенно никакой финансовой усталости, просто быть не может. Более того, пример сбития кинжала показывает, что вложение в помощь Украине очень выгодно для США. Позволяя с минимальными затратами как продвигать интересы своего военного бизнеса, так и наносить удары по своему стратегическому противнику.

Поэтому США не устанут.

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А что там с Европой, экономика которой страдает? А выглядит так, что все уже перестали страдать. Путин проиграл энергетическую войну Инфляция в Европе сокращается. Цена на газ упала ниже $400, опустившись до уровня лета 2021 года. Цена на нефть стабилизировалась. Цена на уголь упала. Так что Европа адаптировалась к изменениям. И Россия уже не может влиять на экономику ЕС. А это значит, что новых потерь просто физически нет.

Путин проиграл энергетическую войну Инфляция в Европе сокращается. Цена на газ упала ниже $400, опустившись до уровня лета 2021 года. Цена на нефть стабилизировалась. Цена на уголь упала. Так что Европа адаптировалась к изменениям

Путин лишился рынка ЕС и почти занулил свой экспорт. Экспорт газа из России в этом году составит 50 млрд кубометров по всем направлениям, что рекордно низко с конца 70-х годов 20 века. Европа же получила энергетическую независимость от России и вернулась к прежнему уровню цен на энергоносители. Боль уже позади. Какой смысл сейчас изменять направление движения тогда?

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Нечего пугаться и поэтому заставлять Украину сдаться. И многие просто живут в парадигме прошлого года, игнорируя изменения.

Экономика играет на стороне Украины. В том числе истощение экономики России. Которая в 10 раз меньше совокупной экономики стран G7. И экономика России наращивает рекордный дефицит бюджета, который она не может покрывать заимствованиями, в отличие от США. И истощается. В отличие от экономики ЕС или США. Это именно Россия не может позволить себе по экономическим причинам продолжать войну, а не коллективный Запад. И это для России каждый новый день войны это экономическая боль. И потому российская пропаганда как всегда зеркалит и рассказывает об экономических проблемах ЕС. Просто пытаясь заставить всех в это поверить, чтобы поскорее получить компромиссный мир и освободить свою экономику от бремени войны. Но не нужно путать реальность и пропаганду. Не нужно делать подарки российским пропагандистам.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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