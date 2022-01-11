Запад не согласится на "гарантию безопасности" РФ, - Кулеба о переговорах в Женеве

Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".



По словам министра, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще будут переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.



"В то же время, общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, предъявляя заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.



Он подчеркнул, что Россия хочет гарантии безопасности в то время, когда ее армия "бряцает оружием" у украинской границы, держит в заложниках Крым и сражается на Донбассе. Также российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.



"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - добавил министр.



Он сообщил, что России в Женеве направили сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.



"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина находится в опасности", - сказал Кулеба.

10 января в Женеве начался основной раунд переговоров США и РФ. Одно из российских требований в рамках "гарантий безопасности" - отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.