Запад не сдерживал Россию эффективно и страна-агрессор обнаглела, оккупантам нужно указать место, привлекая весь мир, - генерал Маломуж
Глав Службы внешней разведки 2005-2010 гг, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Запад недостаточно и неэффективно сдерживал Россию, поэтому страна-агрессор обнаглела, так что оккупантам нужно указать ее место, привлекая весь мир
Украинский военный выразил такое мнение в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспрео.
"Уже несколько лет никто россиян не ставил на место. На уровне президентов США Дональда Трампа и Джозефа Байдена, европейских лидеров, Турции – никто реально и глубоко с Россией не работал в плане того, чтобы их поставить на место в соответствии с реалиями, а также вывести на модель реальной мировой безопасности в соответствии с международным правом. Россию нужно поставить на место, сгенерировав все силы, не только Запада, но и таких крупных мировых игроков, как Китай и Индия", - отметил Маломуж.
Генерал армии Украины подчеркнул, что из-за бездействия и снисходительного, безразличного отношения к России, у руководства страны-агрессора сформировало мнение, что Запад ее боится, а Европа не имеет военных ресурсов.
"У россиян сформировалась ложная, предвзятая позиция, что они велики, что они могут диктовать всем свои условия. С Россией не работал мир. Поэтому РФ имеет позицию агрессора, захват ближайших территорий, включая Украину. Объединив весь мир можно будет глобально противостоять российской агрессии", – заметил Николай Маломуж.
- Ранее генерал армии Украины Маломуж высказывал мнение, что Приднестровье формируется россиянами как плацдарм на Западе – и не только против Украины, но и против Молдовы.
- Николай Маломуж также считает, что Путин испугался нового блока стран и по скрытой информации прорабатывает форматы переговоров на выгодных ему условиях, но руководство Украины стоит на принципиальных позициях и выгодные условия будут только для Украины.
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