Запад не хочет распада России, потому что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая, - Магда

Такое мнение он высказал в эфире Espreso TV

“К сожалению, у меня есть ощущение, что США более заинтересованы в том, чтобы Россия просто погрязла в украинской кампании и ослабевала, становилась менее значимой, становилась менее проблемной, чтобы все это негативно повлияло на ее способности, но сохраняла государственность. Я считаю, что Запад не хочет распада России, потому что на Западе считают, что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая, а в США наверняка этого не хотят”, - считает политолог.

Евгений Магда также добавил, что американцы передали Великобритании возможность большей инициативы.

“Мы видим, что британцы играют первой скрипкой в этих вопросах, но тоже важна позиция Германии, позиция Франции, потому что лидеры как будто прозрели. Мы должны понимать, что мир стал украиноцентричным очень на небольшой процент. Мы должны сами формулировать свои интересы, а не заявлять на высшем уровне, что мы хотели стать членами НАТО, но нас туда не берут. Для того, чтобы стать членом НАТО, нужна не только мощная армия, нужны реформы внутри страны, а не попытки мародерства, или попытки уменьшить влияние трех проукраинских телевизионных каналов, к которым относится и Эспрессо ТВ”, - заявил Магда.

Напомним: Украинский писатель Юрий Андрухович призвал вернуть украинские телеканалы Эспрессо, Прямой и 5 канал в систему цифрового вещания

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