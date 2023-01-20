Об этом заявил директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире Еспресо.

"Запад может подойти к перелому (в предоставлении Украине оружия, - ред.), но только взвешивает свои шаги, и пока об этом речь не идет", - подчеркнул он.

Валентин Бадрак отметил, что у Украины есть положительные сдвиги по получению систем ПВО, но пока только действующая самостоятельно Великобритания планирует предоставить новые танки Challenger. Он напомнил, что Польша может передать танки без согласия Германии.

"Но вчера (19 января, - ред.) было разочарование заседанием в Бундестаге и рассмотрением возможности предоставления новых танков. Даже по старым Leopard 1, которых в Германии около 200, ничего не решили", - отметил директор Центра армии, конверсии и разоружения.

Он отметил, что ФРГ апеллирует к решению США по Abrams, а Штаты дают объяснения по проблемам с обслуживанием техники, горючим, в то же время Польша в этом году получит 116 новых танков, и это партия из 250 Abrams.

"Запад сделал определенный шаг вперед: мы будем обеспечены легкой бронетехникой очень существенно, системами ПВО Pro - прилично. Но обеспечения наступления пока не происходит", - подытожил Валентин Бадрак.

18 января Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений предоставить Украине танки Leopard 2. Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия в Украину в "поворотный момент российской полномасштабной агрессии".

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