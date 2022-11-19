Об этом Карис написал в собственном твиттере.

По его словам, мировому сообществу нужна длительная стратегия. Поэтому он "наметил ее возможные отправные точки" на Галифакском форуме безопасности в Канаде.

По мнению президента Эстонии, отправной точкой такой стратегии должно быть отсутствие у Запада страха поражения России в войне против Украины и, соответственно, страха перед возможными потрясениями, которые поразят страну-агрессору.

"Во-вторых, НАТО должно как можно быстрее реализовать новую оборонную позицию, предусматривающую большее присутствие и заблаговременное размещение вооружений, техники и боеприпасов. В-третьих, Европа не должна оставаться в серой зоне, единственная реальная гарантия безопасности - это НАТО", - сказал он. он.

Президент подчеркнул, что РФ не оправдала надежд на усиление в стране демократии ни в конце 80-х, ни в начале 90-х. Зато, по его словам, Россия вырастила империалистические амбиции, которые никоим образом не сделали мир более безопасным.

"Президент Путин неоднократно обвинял Запад, в частности, в развязывании войны в Украине и действует, считая, что мы тоже являемся частью этой войны. Это доказывает, что стратегические цели России никоим образом не изменились. Путин по-прежнему хочет разрушить нынешний устройство евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние в странах Балтии и Польши", - добавил Карис.

20 октября украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019 годы), чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2020-2021 годы) Владимир Ельченко выразил мнение, что только военное поражение и суд в Гааге могут остановить Путина. По словам дипломата, весь мир уже понял, кто такой Путин и российское руководство и что такое сегодняшняя Россия.

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