Об этом сказал британский политолог, старший научный сотрудник Института безопасности и обороны Джеймс Шерр в эфире Еспресо.

"Результат войны решается не соотношением ВВП, а конвертацией национальных атрибутов, как моральных, так и материальных, в полезную силу. Путин умеет конвертировать атрибуты России в полезную силу. Это стоит огромных денег, и в будущем будет стоить еще дороже, потому что, делая это он не только обедняет Россию, он разрушает ее до основания, он настолько зациклен на своих целях в Украине и против Запада, что не может удержаться, чтобы не сказать, что он может быть готов уничтожить Россию, чтобы достичь эти цели. Поэтому не следует недооценивать решимость этого человека и людей вокруг него", – отметил он.

Политолог отметил, что придет момент, когда все действия РФ дадут трещину, ведь она не закалена. Он добавил, что неизвестно, когда это произойдет и кто соберет Россию снова, потому что это будет началом другой и тревожной драмы. Джеймс Шерр считает, что с этим не удастся что-то сделать, ведь своими военными целями, методологией РФ привела к ситуации, в которой есть только два варианта: победа или поражение.

"Не дело Запада беспокоиться о том, что произойдет в России после ее поражения. Задача Запада - беспокоиться о том, чтобы мы не проиграли. Это основное сейчас. Ведь коллективному Западу присуще отвлекаться на очень интересные вопросы, в конечном счете, имеющие второстепенное значение. Мы находимся в состоянии войны, на мой взгляд, не только вы, но и мы также находимся в состоянии войны, поэтому должны сосредоточиться на том, чтобы ее выиграть, а потом пусть Россия сама о себе заботится. продолжать делать то, что они делают, я не знаю, есть люди, более осведомленные о российской экономике, чем я, которые также признают, что они на самом деле не знают, но подозреваю, что если изменения наступят, они не будут постепенными, они будут внезапными, очень резкими и неожиданными", - подчеркнул эксперт.

22 января экс-советник государственного секретаря США Мэтью Брайза заявил, что теперь главной целью Путина в войне против Украины выжить физически и политически.

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