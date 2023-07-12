Давайте еще раз – и без политиканства. В НАТО нас не зовут не из-за кротов и коррупции (и даже не из-за того, что наш президент — трамвайный хам). Главная причина — многие западные лидеры считают, что это будет для их стран неприемлемым риском безопасности, потому что повысит шанс военного противостояния с крупным ядерным государством. Главное, так считают не только лидеры, но и их народы. Так это или нет, существенного значения пока нет.

Читайте также: Украина - НАТО: искусственное зазеркалье власти

Но есть и второй фактор.

Запад прекрасно понимает, что приглашение в НАТО — это политический бонус, который чрезвычайно усилит Зеленского и его политсилу и позволит остаться у власти еще долго. Опасность такого варианта уже всем понятна. Это и узурпация власти, и критическое ослабление демократии, и коррупция, и кроты, и неприемлемый стиль дипломатии. А еще абсолютная неспособность этой власти эффективно управлять страной.

Читайте также: Об Украине без Украины шепотом и вслух

Украина после войны потребует интенсивного восстановления и реформ. Заливать ее инвестиционными деньгами при таком правительстве безумие. Оставить на произвол судьбы — опасность.

Следовательно, Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти после войны. Получим ли мы скорое приглашение в НАТО после смены власти (даже если придут сознательные люди), я не уверен, потому что первый фактор является решающим.

Пока стоит добиваться максимальной военной помощи от Запада и рассчитывать на себя.

Источник

Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.