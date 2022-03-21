Запад нас поддерживает, а не западные страны пока не с нами, - эксперт-международник об отношении мира к войне России против Украины

Специалист по международным отношениям рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Страны коллективного Запада - государства ЕС и НАТО: США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея - поддерживают нашу позицию в противостоянии с Россией. И они наиболее активны на санкционном направлении", - отметил Куса.



Эксперт по международным отношениям также добавил, что не Западные страны, такие как Турция, Индия, Китай, страны Южной Америки, Юго-Восточной, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки занимают нейтральную позицию.



"Они занимают нейтралитет, каждый в своей форме. Но пока они не спешат, и скорее всего не присоединятся к антироссийским санкциям. Каждая из разных причин: политических идеологических, экономических. К примеру, Индия торгует с Россией более чем на 40 млрд и они не хотят этого потерять. Индия будет искать пути, как обойти эти санкции. Но при этом никто приветствовать или однозначно поддерживать вторжение России в Украину не будет", - заметил Куса.



По мнению специалиста, эта ситуация для нас позитивная, ведь нейтралитет не означает, что Россию в мире поддерживают. Хотя есть страны, поддерживающие позицию Российской Федерации в плане критики политики НАТО и Соединенных Штатов Америки.



"На Ближнем Востоке достаточно высокий уровень антиамериканизма и они тоже хотят играть более активную роль в мировых делах. Поэтому в каком-то смысле излом старой системы, где доминировали Евроатлантические страны, является для них выгодным. По сути имеем ситуацию, в которой Запад нас поддерживает, а не Западные страны пока не с нами", – добавил Илия Куса.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в среду, 16 марта, в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине.

Ранее Украина обратилась в Совбез ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

24-25 марта президент США Джо Байден посетит Европу с официальным визитом. Кроме саммита НАТО также запланирован визит в Польшу, где Байден проведет встречу с президентом Анджеем Дудой.

США не будут вводить миротворцев в Украину, но такое решение может принять другие страны НАТО .