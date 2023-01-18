Об этом он сказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я уверен, потому что это то, что я слышу здесь, разговаривая с другими лидерами. Импульс есть", – рассказал Ландсбергис.

Он отметил, что основные боевые западные танки будут доставлены в Украину. Вместе с тем Западу все равно нужно сделать больше, чтобы Украина выиграла войну против России. Кроме того, после того, как Великобритания объявила, что отправит в Украину танки Challenger, стало меньше аргументов для других.

Известно, что западные союзники Украины соберутся 20 января на авиабазе США Рамштайн в Германии, чтобы пообещать большее оружие для Украины.

Особое внимание уделено Германии, имеющей право вето на любое решение об отправке своих танков Leopard, стоящих на вооружении армий по всей Европе.

В Берлине заявили, что решение по танкам станет первым пунктом повестки дня нового министра обороны Бориса Писториуса.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме 14 танков Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.

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