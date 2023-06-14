На таких темах акцентируют международные издания 14 июня:

Западные союзники анонсируют новую военную помощь Украине – еще $441 миллион

Речь идет о двух пакетах военной помощи, пишет The New York Times, среди которых бронированные боевые машины и средства противовоздушной обороны. Оборонный альянс европейских стран анонсировал пакет в $116 миллионов помощи, который включает в себя радарные системы, оружие и боеприпасы, чтобы помочь Украине защитить критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих.

Второй пакет помощи в размере $325 миллионов объявила администрация Байдена. Пакет включает в себя зенитные и противотанковые системы, бронированные боевые машины Bradley и Stryker, а также дополнительные боеприпасы.

Как отмечает Politico, президент США Джо Байден встретился в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и подтвердил, что Альянс остается единым в защите Украины столько, сколько потребуется для борьбы с российскими войсками. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о транше в размере $325 миллионов, который среди упомянутого выше включает также больше боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские снаряды и другое оборудование. "Соединенные Штаты сотрудничают с более чем 50 странами, чтобы возглавить усилия в поддержку самообороны Украины от российской агрессии", – говорит Блинкен.

ВСУ платят за контрнаступление высокую цену, а Запад надеется на более значительные успехи

Как отмечает The New York Times, в результате российских воздушных атак на украинские войска на юге страны уничтожено одно из отвоеванных сел. По мнению экспертов, российское нападение на украинский авангард указывает на то, что ВСУ столкнулись с опасной проблемой впереди. Военные аналитики говорят, что, выходя из окопов, бойцы выходят из-под действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления собственной армии, что делает их уязвимыми к таким российским воздушным атакам, как прошлая.

Украинские солдаты платят за контрнаступление очень высокую цену, говорят журналисты NYT, передавая реалии наступления благодаря комментариям участвовавших в нем бойцов. Из 50 воинов одного из подразделений после наступления южнее Великой Новоселки 30 бойцов не вернулись – они погибли, были ранены или попали в плен к врагу. "Разведывательный поход 37-й помог другим украинским бригадам освободить четыре села в Донецке, что стало одним из ключевых отправных пунктов контрнаступления, обеспечив ранний триумф Киева в ходе наиболее ожидаемой операции войны, - пишет издание. - Выжившие из 37-й, среди которых были американские добровольцы и солдаты, прошедшие подготовку в Европе, описывали свои испытания, как острие копья в украинском контрнаступлении". Как резюмируют эксперты, тяжелые потери батальона предвещают ужасную цену, которую Украине придется заплатить за изгнание российских окупантов и возвращение утраченных территорий.

Между тем The Washington Post говорит о том, что и Киев, и союзники надеются на скорейшее отвоевание стратегически важных территорий. Однако, подчеркивают в медиа, если этого не произойдет, перед США и их союзниками встанут неудобные вопросы, на которые пока не готовы ответить. В идеале, как отмечают представители Пентагона, украинцы используют недавно поставленные танки и подготовку, чтобы прорвать российский сухопутный мост между оккупированными восточной и южной частями Украины или взять под контроль сухопутные и морские ворота к Крымскому полуострову.