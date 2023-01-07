Запад начал новую "холодную войну", поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами, - премьер-министр Венгрии Орбан

Это Орбан произнес в речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана, тезисы которого опубликовал его политический советник Балаш Орбан в статье для издания Mandiner .

"В настоящее время очевидно, что наибольшим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и достижение развитых стран, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе", – говорится в статье.

По мнению венгерского премьера, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, в США появляются новые соперники – частично из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким государствам, как Китай.

Среди событий, приводящих к кризису неолиберального порядка, Орбан приводит миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США и пандемию коронавируса.

"Точку над "i" поставил начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дал понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", – пишет в статье Балаш Орбан. .

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В ответ Запад во главе с США, по словам премьера Венгрии, начал новую "холодную войну" - блочное противостояние между Западом и его соперниками.

"Кажется, что международные блоки времен "холодной войны" возрождаются", – так описывает его советник.

Новый мировой порядок в представлении Орбана представляет собой систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. И это, считает он, плохо для Венгрии, имеющей негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", - утверждает Орбан, полагая, что такой стратегией должно быть посредничество между Западом и Востоком и неучастие в новой "холодной войне".

На практике это означает, что Будапешт должен быть в хороших отношениях с государствами, конкурентами Запада, где доминируют США – поскольку так можно избежать маргинализации страны.

24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан считает , что Европейский Союз должен начать дискуссию о пересмотре санкций, введенных против России.

В Министерстве иностранных дел заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что ВСУ воюют, пока их поддерживают США, назвали "патологическим пренебрежением к Украине".

30 декабря сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял в заложники Украину своей борьбой за деньги Европейского Союза.

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