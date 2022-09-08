Запад "лишает другие страны суверенитета и покоряет своей воле", а Украина "не дает людям добровольно выбрать направление эвакуации": РФ распространяет новые фейки
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 сентября
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграмме.
Фейк: Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина проводит обязательную эвакуацию населения из остающихся под ее контролем областей. Как будто людей лишают права выбора направления эвакуации и возможности остаться, даже если им ничего не угрожает. Украинцев, которые решают не ехать, "пугают наказанием за сотрудничество с Россией".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на смену пандемии пришла "санкционная лихорадка Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить суверенитета и покорить своей воле"… По словам российского диктатора, Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок .
Манипуляция: Пропагандистские сми России сообщили, что голосование в Запорожской и Херсонской областях оккупанты не проводят, потому что "не стоит (так называемый референдум, - ред.) искусственно приближать, а нужно ориентироваться на ноябрь", поскольку это "удобно жителям, поскольку они" привыкли голосовать на украинских выборах в конце октября – это "фактор электоральной памяти".
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