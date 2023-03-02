Об этом пишут в Financial Times со ссылкой на источники.



Официальные лица США, ЕС и Великобритании в последние недели посетили Объединенные Арабские Эмираты, чтобы давить на официальных лиц ОАЭ. Они выразили обеспокоенность, что арабское государство может использоваться для реэкспорта "проблемных" товаров в РФ.

В частности, в США считают, что ОАЭ становятся центром доставки таких предметов, как электроника, которые можно перепрофилировать для поддержки России в войне против Украины. По словам людей, знакомых с дискуссиями, особую обеспокоенность вызывает так называемый "реэкспорт": когда товары перевозятся через ОАЭ в обход ограничений.

Отмечается, что в 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее. Также Эмираты экспортировали в Россию 158 беспилотников в прошлом году.