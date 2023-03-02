Запад хочет заставить ОАЭ остановить реэкспорт в РФ продукцию, которая может использоваться на войне
США, Евросоюз и Великобритания давят на ОАЭ из-за реэкспорта страной товаров в РФ, которые потенциально можно перепрофилировать под военные нужды
Об этом пишут в Financial Times со ссылкой на источники.
Официальные лица США, ЕС и Великобритании в последние недели посетили Объединенные Арабские Эмираты, чтобы давить на официальных лиц ОАЭ. Они выразили обеспокоенность, что арабское государство может использоваться для реэкспорта "проблемных" товаров в РФ.
В частности, в США считают, что ОАЭ становятся центром доставки таких предметов, как электроника, которые можно перепрофилировать для поддержки России в войне против Украины. По словам людей, знакомых с дискуссиями, особую обеспокоенность вызывает так называемый "реэкспорт": когда товары перевозятся через ОАЭ в обход ограничений.
Отмечается, что в 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее. Также Эмираты экспортировали в Россию 158 беспилотников в прошлом году.
- Напомним, ранее сообщалось о намерениях минфина США предупредить власти и бизнес ОАЭ, что они могут потерять доступ к рынкам G7 в случае нарушения санкций против РФ.
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