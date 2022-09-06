Запад хочет поквитаться с Москвой. Однопартиец Эрдогана встретился с делегацией путинской партии "Единая Россия"
Депутат от Партии справедливости и развития Турции Мурат Байбатур на встрече с делегацией членов "Единой России" заявил, что некоторые страны Запада якобы хотят "поквитаться с Россией через Украину"
Об этом сообщает Takvim.
Мурат Байбатур подчеркнул во время встречи с депутатами от "Единой России", что Турция настроена развивать отношения с РФ, несмотря на все трудности.
По мнению турецкого политика, однопартийца президента Турции Эрдогана, санкции против России и война в Украине "являются наибольшими препятствиями для достижения двусторонними отношениями полного потенциала".
"Нам не кажется корректным, что некоторые западные страны стремятся поквитаться с Россией через Украину. Мы говорим это нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что можно достичь решения, которое обеспечит территориальную целостность Украины и одновременно учтет обеспокоенность России по безопасности", – сказал Мурат Байбатур.
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