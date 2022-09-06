Об этом сообщает Takvim.

Мурат Байбатур подчеркнул во время встречи с депутатами от "Единой России", что Турция настроена развивать отношения с РФ, несмотря на все трудности.

По мнению турецкого политика, однопартийца президента Турции Эрдогана, санкции против России и война в Украине "являются наибольшими препятствиями для достижения двусторонними отношениями полного потенциала".

"Нам не кажется корректным, что некоторые западные страны стремятся поквитаться с Россией через Украину. Мы говорим это нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что можно достичь решения, которое обеспечит территориальную целостность Украины и одновременно учтет обеспокоенность России по безопасности", – сказал Мурат Байбатур.

3 сентября Турция заявила, что готова обеспечить страны Балкан газом этой зимой вместо России.

29 августа Турция в пять раз увеличила плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы.

В середине августа стало известно, что Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.

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