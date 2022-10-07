Об этом заявил представитель французского правительства Ольвье Веран в эфире BFM .

"Франция и страны Запада очень внимательны в этом вопросе, и мы привлечем все средства, в том числе дипломатические, чтобы не допустить сценария катастрофы", - заявил Веран, комментируя возможную ядерную эскалацию России против Украины.

По его словам, для разъяснения своей позиции Запад использует все каналы диалога с Москвой.

1 октября Институт изучения войны заявил , что поскольку Путин терпит неудачи на войне в Украине, он размышляет над тем, чтобы использовать ядерное оружие. Позже министр обороны Великобритании Бен Волес подчеркнул , что возможность использования Путиным ядерного оружия существует, но она маловероятна.

В СНБО опровергли информацию западных медиа об вероятности испытания РФ атомной торпеды "Посейдон". Центр противодействия дезинформации заявляет, что информация о подлодке "Белгород" и испытании на ее базе ракеты "Посейдон" может сыграть на руку российской пропаганде.

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