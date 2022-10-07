Запад использует все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине, - французский Кабмин
Страны Запада используют все средства, в частности дипломатические каналы диалога с Москвой, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России
Об этом заявил представитель французского правительства Ольвье Веран в эфире BFM .
"Франция и страны Запада очень внимательны в этом вопросе, и мы привлечем все средства, в том числе дипломатические, чтобы не допустить сценария катастрофы", - заявил Веран, комментируя возможную ядерную эскалацию России против Украины.
По его словам, для разъяснения своей позиции Запад использует все каналы диалога с Москвой.
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