Об этом для телеграм-канала "Можем объяснить" сообщила российская журналистка, писательница и политический аналитик Юлия Латынина.

Российская оппозиционерка считает, что допуск Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС – это прощупывание почвы под ногами. Путину важно понять, увидит ли МАГАТЭ, а заодно и коллективный Запад, ядерный терроризм в его действиях, или "ответственно заявит", что все неоднозначно.

"Выступление Гросси перед членами Совета Безопасности ООН и дальнейшее поведение МАГАТЭ крайне важны. От этого сейчас зависит, сможет ли Путин продолжать свой ядерный шантаж и игры в гибридную войну, или Запад наконец соберет волю в кулак и назовет ядерных террористов ядерными террористами". объясняет Латынина.

Путин пока в раздумьях и от этого маркера зависят его дальнейшие действия.

"Поэтому до сих пор нет суда над "Азовом", так ненавидимым Путиным за оборону Донбасса, — с очередным утоплением своей репутации в крови Путин сейчас предпочитает подождать. Хотя, казалось бы, не из-за "неонацистов" разве войну начал?", - добавляет эксперт .

Также она предостерегает от того, что Запад может пойти по тому же пути, что и в восприятии агрессии России по отношению к Грузии:

"Когда в 2008 году Путин начал войну с Грузией, Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны во главе с Хайди Тальявини, получив грант в размере 1,6 миллиона евро, сверстал доклад, суть которого сводилась к следующему: Россия говорит, что стреляет Грузия, Грузия говорит, что стреляет Россия, а мы как авторитетная международная организация ответственно заявляем вам, что здесь все неоднозначно".

И это станет для Путина знаком, что можно давить дальше – Запад прогнется и наконец смирится:

"Прошло 14 лет, а мало что изменилось. Как в 2008 году российская армия обстреливала Цхинвали, рассказывая о том, что грузины обстреливают себя сами, так и в 2022 году она равняет Мариуполь с землей, трубя по всем каналами о преступлениях украинской военщины. Как и 14 лет назад, Путину снова нужны люди за границей, способные держать его политический оффшор".

Отметим, что по схожему сценарию складывалась ситуация с отчетом еще одной авторитетной организации – "Международная амнистия" (Amnesty International). В нем "эксперты" уравнивали действующие армии РФ и ВСУ, которые, якобы, одинаково прикрываются мирным населением. Наконец, АІ, под давлением фактов и международного осуждения, извинились, но изменений в отчет не внесли.

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