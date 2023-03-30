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Запад говорит России: хотите войну на истощение – будете иметь, – польский политик Чех

30 мартa, 2023 четверг
21:00
война с Россией

Польский политик Мирослав Чех отметил, что Украина не выпадет из приоритетов американской политики

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Уже два украинских пилота поехали на американскую базу США для обучения на симуляторах истребителей F-16. А заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что сейчас обсуждается вопрос передачи Украине истребителей F-35 - это самолеты пятого поколения. Нужна долгосрочная перспектива обеспечения безопасности Украины", - подчеркнул Чех.

По словам польского политика, Украина не выпадет из приоритетов американской политики.

"В Госдепартаменте США заявили, что готовы поддерживать Украину от нескольких месяцев до нескольких лет. Англосаксы, как называют их россияне, - люди системные. Украина не выпадет из приоритетов американской политики. Так же это должны услышать в России: хотите войну на истощение - будете иметь", - подчеркнул Чех.

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